به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بود که خبر ریزش معدن طزره و مدفون شدن دو کارگر موجی از نگرانی را در بین مردم استان سمنان بر انگیخت و در نهایت پس از هفت روز تلاش پیکر بی جان این دو معدن چی یافت شد اما امروز بعد از ظهر در حادثه‌ای مشابه یک بار دیگر بخشی از یک معدن بخش خصوصی طزره ریزش کرد و این بار یک کارگر جان خود را از دست داد.

یکی از مسئولان البرز شرقی هویت کارگر فوت شده را یوسف کوهساری اعلام کرده است.

حادثه امروز یکشنبه در تونل اکلن شماره چهار یک شرکت خصوصی در منطقه طزره موسوم به معدن کلاریز رخ داده است.

یک شاهد عینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بقیه کارگران در صحت کامل به سر می‌برند، تاکید کرد: علت حادثه در دست بررسی است و به زودی به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه ریزش در کارگاه این تونل متعلق به یک شرکت خصوصی رخ داده است، ابراز داشت: ۲۰ کارگر مشغول استخراج زغال به روش دبیل بودند که حادثه رخ داد و به‌جز فرد متوفی، مابقی کارگران در سلامت به سر می‌برند.

به گزارش مهر، معدن طزره در سال‌های اخیر شاهد حوادث پرشماری از این دست بوده که این امر، امنیت معادن را بار دیگر گوشزد می‌کند اما گویا مسئولان دولتی در این زمینه چندان اهتمامی ندارند.

گفتنی است معدن دچار ریزش شده طزره در مقطعی از زمان تعطیل بود.