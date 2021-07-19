به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۸۴۴ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۵۷۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۷۰۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۳۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۴۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۶۷ ریال، روپیه هند ۵۶۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۴۰۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۷۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۲۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۴۰۷ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۲۹۸ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۴۰۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۰۵، لیر ترکیه ۴ هزار و ۹۳۰ ریال، روبل روسیه ۵۶۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۵۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۴۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۱۲ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۸۹ و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۲۳ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار ۴۸۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۲۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۷۹ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۷۸۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۸۲ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۶۰۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۳۷۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.