پایان تیر، آخرین مهلت ارسال مدارک احراز ارز صادرکنندگان سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری از پیگیری تشکیل کمیته ماده ۲ مصوبات شورار عالی هماهنگی اقتصادی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برخی از مصوبات کمیته اقدام ارزی لازم است جهت تصویب شدن در کمیته ماده ۲ مطرح شده و در آن مرجع مورد تأیید قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ که در مهلت زمانی ۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۹۹/۰۸/۳۰ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات خود اقدام کرده اند از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد که در صورت تأیید نهایی کمیته ماده ۲ این مصوبه اجرایی خواهد شد.

دبیر کمیته اقدام ارزی در ادامه در مورد بررسی احراز ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان سال ۹۷ که تا کنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند اظهار داشت: این دسته از صادرکنندگان تا پایان تیرماه فرصت دارند تا با مراجعه به وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir مدارک خود را تکمیل و به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال کنند تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

قمری تاکید کرد: پایان تیرماه سال جاری آخرین فرصت تکمیل مدارک مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ بوده و پس از سپری شدن این تاریخ، امکان دریافت مدارک و مستندات وجود نخواهد داشت