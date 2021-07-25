دریافت لوح سپاس برای «ناهید» از جشنواره فرایبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، فیلم کوتاه «ناهید» به نویسندگی و کارگردانی صمد علیزاده و به تهیه‌کنندگی رضا نصرتی حبیبی در اولین حضور جهانی خود در سی‌ و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فرایبورگ، لوح سپاس بهترین فیلم بخش رقابت بین‌الملل این جشنواره را از آن خود کرد.

در این مراسم که روز گذشته برگزار شد، صمد علیزاده حضور نداشت اما پیامش در سالن پخش شد و شادی کرم‌رودی بازیگر و کارگردان لوح تقدیر را به جای علیزاده دریافت کرد.

پیش از این نیز، فیلم کوتاه «ناهید» در سی‌ و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تندیس و جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه را کسب کرده بود.

جشنواره‌ فیلم فرایبورگ رویدادی سالانه است که از پیشگامان کشف فیلم‌ها از آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا در اروپا به حساب می‌آید. این جشنواره یکی از پنج جشنواره‌ مهم کشور سوئیس به حساب می‌آید. سی‌ و ‌پنجمین دوره‌ جشنواره‌ فرایبورگ از ۱۶ تا ۲۵ جولای ۲۰۲۱ در سوئیس برگزار شد.

لعیا میرنصیری، فیروز عاقلی، شهرزاد شکوریان، مهدی حیدری، پریسا سهرابی، محمد حسین ملائی، بهناز فتاحزاده، سئودا آجزپز، نسرین خرم، مهدی عبداللهی و رقیه زاد مهدوی در این فیلم کوتاه ایفای نقش داشتند.

فهرست عوامل این فیلم عبارت است از نویسنده و کارگردان: صمد علیزاده، مدیر تصویربرداری: امیر پورحکمت، صدابردار: حسن سلمانی، صداگذار: حسین قورچیان، تدوین و اصلاح‌رنگ: صمد علیزاده، طراح صحنه و لباس: هاله ذرخورد، گریم: بهناز نوری، عکاس: عرفان عبدالله‌پور، مدیرتولید: میلاد بصیر معادن، دستیاران تصویر: حامد راد، فرشاد عیدی، فرهاد عبدی، دستیار گریم: اشکان زینالی، دستیار صحنه: تیمور رمضانزاده، گرافیست: محمد پوریان، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌الملل: میدیا کیاست، تهیه‌کننده: رضا نصرتی حبیبی.