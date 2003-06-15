ساختمان راديو و تلويزيون المستقبل لبنان هدف دو فروند موشك قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري فرانسه، ايستگاه راديويي الشرق و تلويزيون المستقبل كه زيرنظر"رفيق حريري" نخست وزيرلبنان اداره ميشود ، شب گذشته هدف دو فروند موشك قرار گرفت .

اين مركزراديوو تلويزيوني نيمه شب گذشته ساعت يك نيم به وقت محلي هدف دو فروند موشك از نوع 106 ميليمتري قرار گرفت .

براساس اين گزارش ، اين حمله موشكي هيچ تلفات جاني دربرنداشت ولي خسارات سنگيني به ساختمان راديو و تلويزيون وارد شد. شدت انفجار به حدي بود كه ديوارهاي اطراف ساختمان راديو و تلويزيون را تخريب وخسارات سنگيني به دستگاهها و تجهيزات راديويي و تلويزيوني استوديو وارد كرد.

به دنبال اين حادثه ،سازمان امنيت لبنان بلافاصله تحقيقات خود را براي شناسايي عاملان اين حمله آغاز كرد.

تحقيقات اوليه نشان داد كه اين موشكها ازپايگاه موشك اندازساعت شمارازيك خودرو داراي پلاك جعلي كه دربرابرساختمان الاخبار در منطقه "الروشه" كه روبروي ساحل دريا متوقف شده بود، شليك شده است .

ميشل سماحه " وزيراطلاع رساني لبنان با محكوم كردن اين حادثه گفت: هرگونه حمله به دستگاه هاي اطلاع رساني به مثابه حمله به رهبران دولت به شمار مي رود .

وي هنگام بازديد ازمحل حادثه به خبرنگاران گفت: اين حمله تنها به منظورمقابله با يك شبكه تلويزيوني نيست بلكه اقدامي براي برهم زدن امنيت و آرامش لبنان است .



