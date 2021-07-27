به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مرحله از اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان روزهای ۵ تا ۱۳ مردادماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) محمدمهدی جواهری (قم) محمد بزی (سیستان و بلوچستان)

۶۰ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) رضا قیطاسی (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) محمدامین جبالی فر (قم)

۶۷ کیلوگرم: سید دانیال سهرابی (خوزستان) شاهین بداغی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) مرتضی پورعیسی (مازندران)

۷۷ کیلوگرم: محمدحسین آذرم دخت (فارس) علیرضا مهمدی (خوزستان

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) محمدحسین محمودی (تهران) یاسین یزدی (مازندران)

۸۷ کیلوگرم: علی عابدی درزی (مازندران) امیررضا اکبری (مازندران) امیرمحمد اسماعیل زاده (گیلان)

۹۷ کیلوگرم: مرتضی القوسی (مازندران) محمدصادق عبدالهی (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: امیرمحمد بیات (تهران) – سعید حسین پور (خوزستان) حسن قربانی (اصفهان)

سرمربی: روح اله میکائیلی

مربیان: سیامک قیطاسی- عزیز ناقوسی- پیمان مرادی – صابر میرزاده

مربی بدنساز: فواد سید رحمانی

مسئول تغذیه: حامد ظرافتی

ماساژور: محسن پاپی



نفرات دعوت شده به اردو صبح امروز قبل از ورود به خانه کشتی با حضور در محل خوابگاه تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی تهران تست کرونا خواهند داد.



رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۵ تا ۳۱ مردادماه در کشور روسیه برگزار می‌شود.