مصرف صبحگاهی پروتئین تاثیر بیشتری در عضله سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، مطالعات محققان دانشگاه واسدا ژاپن نشان می‌دهد مصرف پروتئین در اوایل روز منجر به رشد عضلانی بیشتر می‌شود.

پروفسور «شیگنوبو شیباتا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «به طور معمول برای انسان، پروتئین دریافتی در وعده صبحانه به طور متوسط حدود ۱۵ گرم است که کمتر از آنچه در وعده شام مصرف می‌کنیم، یعنی تقریباً ۲۸ گرم است. یافته‌های ما به شدت از تغییر این روال و مصرف پروتئین بیشتر در هنگام صبحانه یا میان وعده صبح پشتیبانی می‌کند.»

در حالی که تحقیقات قبلی حاکی از آن است که خوردن پروتئین در وعده صبحانه و ناهار ممکن است باعث رشد بیشتر عضلات شود، این مطالعه این پدیده را با دقت بیشتری بررسی می‌کند.

محققان در بررسی‌های خود مشاهده کردند زنانی که پروتئین خود را در اوایل روز دریافت کردند، شاخص توده عضلانی اسکلتی و استقامت شان به طور قابل توجهی بالاتر بود.

این مطالعه پیشنهاد می‌کند بهتر است مقادیر بیشتر پروتئین در صبحانه به جای مقدار بیشتر در وعده شام مصرف شود.