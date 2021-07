ماجرای پدری که با دخترش از منافقین جدا شد/ تلاش برای رهایی همسر

به گزارش خبرنگار مهر، در مستند «کسی اینجا غایب است» (Someone Is Absent Here) محصول شبکه پرس تی‌وی، علیرضا بشیری یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به مرور خاطرات خود در هنگام عضویت در این گروهک می‌پردازد.

در طول مستند روایت زندگی علیرضا بشیری را می‌بینیم، بشیری در ۲۱ سالگی و در زمان زندگی در کمپ پناهندگان در کشور آلمان با سازمان منافقین آشنا شده و به اتفاق همسر و دختر چهار ماهه‌اش راهی عراق می‌شود و در کمپ اشرف به شکل ۲۴ ساعته به خدمت سازمان درمی‌آید. او حتی در عملیات فروغ جاویدان هم شرکت می‌کند و در این مستند به شرح اینها می‌پردازد.

این عضو تائب منافقین در مستند «کسی اینجا غایب است»، شرایط عضوگیری و نحوه برخورد با اعضا و کادری‌های این سازمان را تشریح می‌کند. بشیری که سال‌هاست به همراه دخترش از سازمان منافقین جدا شده، در تلاش است تا شرایط خروج همسرش از این گروهک را نیز فراهم آورد.

مستند «کسی اینجا غایب است» را میثم کازرونی کارگردانی کرده و تهیه‌کنندگی‌اش بر عهده حامد شیشه‌گر بوده است.

مستند «کسی اینجا غایب است» در سه روز متوالی از چهارشنبه ۶ مردادماه ساعت ۴ از شبکه پرس تی‌وی روی آنتن می‌رود. بازپخش این مستند هم همان روز ساعت ۹ و ۱۵ و ۲۱ و بامداد پنجشنبه ساعت ۱ نمایش داده می‌شود.