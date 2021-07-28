به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ایران در آستانه عید سعید غدیر برنامه‌های «خم غدیر»، «نغمه عشق»، «کوی نشاط»، «قدر غدیر» و «به افق نور» را پخش می‌کند.

این برنامه‌ها به شرح زیر پخش می‌شوند:

«خم غدیر» چهارشنبه ۶ مرداد با موضوع اهمیت ولایت و ولایتمداری به تهیه‌کنندگی حسین معصومی و اجرای سعید توکلی بعد از خبر ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

«نغمه عشق» پنجشنبه ۷ مرداد در روز عید سعید غدیر، نگاه قرآن کریم را درباره عید غدیر با صدای زنده‌یاد علیرضا فتحی‌پور کارشناس قرآنی بررسی می‌کند. این برنامه ساعت ۸:۳۰ پخش می‌شود.

«کوی نشاط» در روز پنجشنبه ۷ مرداد با موضوع ازدواج به تهیه‌کنندگی ندا حاجی اسماعیلی و اجرای ابوالفضل آقاخانی ساعت ۹ پخش می‌شود.

«به افق نور» پنجشنبه ۷ مرداد مروری بر خطبه غدیر دارد. این برنامه به تهیه‌کنندگی حسین معصومی و اجرای حسن همایی ساعت ۱۱:۴۰ پخش می‌شود.

«قدر غدیر» پنجشنبه ۷ مرداد با موضوع برسی روایت‌های مختلف غدیر در فرهنگ شیعه به تهیه کنندگی سعید مبشری و اجرای حمیدرضا رضایی ساعت ۱۴:۳۵ از رادیو ایران پخش می‌شود.