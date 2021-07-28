به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق سند ملی واکسیناسیون و با هماهنگی به‌عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تزریق واکسن اصحاب رسانه، فهرست ۲۳ هزار نفری خبرنگاران، اصحاب رسانه، اعضای خانه‌های مطبوعات در سراسر کشور، اعضای روزنامه‌نگار صندوق اعتباری هنر و … برای معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شد.

پیرو اطلاعیه قبلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ اطلاعات از صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌ها از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور و نیز اطلاعات خبرنگاران در صندوق اعتباری هنر و سامانه خانه‌های مطبوعات فهرست اسامی تهیه و ارسال شده است. بر اساس هماهنگی به‌عمل‌آمده طی روزهای آینده، چگونگی مراجعه برای زمان بندی تزریق واکسن اعلام خواهد شد.

همچنین فهرست اسامی معرفی‌شده در راستای شفافیت منتشر می‌شود.

بیش از ۴۵۰۰ رسانه شامل خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و نشریات، از امکان ثبت مشخصات خبرنگاران خود برای واکسیناسیون در سامانه جامع رسانه‌های کشور برخوردار بودند.

ضمناً با توجه به امکان افزایش سهمیه تزریق واکسن خبرنگاران، در روزهای آتی، شیوه جمع‌آوری اسامی برای فهرست دوم خبرنگاران و اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.