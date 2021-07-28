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۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

مهر خبر داد؛

دستور نمکی برای پیگیری وضعیت بانوی هنرمند/ پاسخ معاون وزیر

دستور نمکی برای پیگیری وضعیت بانوی هنرمند/ پاسخ معاون وزیر

وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت، خواستار بررسی وضعیت مهرزمان فخار منفرد شد که داریوش ارجمند این درخواست را مطرح کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، در نامه‌ای به قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، نوشت: پیرو مکتوب هنرمند گرانقدر جناب آقای داریوش ارجمند در خصوص سرکار خانم مهرزمان فخار منفرد که در بیمارستان امیراعلم تهران بستری هستند، ضروری است سریعاً وضعیت ایشان بررسی و نتیجه به اینجانب گزارش گردد.

بنابراین گزارش، معاون درمان وزارت بهداشت نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، از پیگیری وضعیت این هنرمند خبر داد.

دستور نمکی برای پیگیری وضعیت بانوی هنرمند/پاسخ معاون وزیر

جان بابایی در این نامه وضعیت بیمار را تشریح کرد و نوشت: شرایط بیمار به دلیل تأخیر در مراجعه، مساعد نیست و تحت درمان قرار دارد.

کد مطلب 5267687

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      8 3
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      خونش غلیظ تر از بقیه است؟؟؟ میخواهید مدعی عدالت شوید؟؟؟!!!
    • ایرانی IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      1 2
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      دومرتبه شروع شدبه نظرتون آقای دکترنمکی چکارکنندوقتی یه هنرمندی درخواست کمک میکنه بگن نه نمیشه
      • همت IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
        0 0
        اگر وزير محترم يكبار منشور حقوق بيماران را خوانده بود هيچ اقدامى نميكرد و تصور نميرود وزير محتم از وحود چنين منشورى اطلاع داشته باشد وزيرى كه محبوبيتى نزد مردم كسب نكرده حالا در حال غرق شدن به دلسوزى يك بانوى كرونايى برخاسته است
    • مصطفی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
      0 0
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      به نظر من همه انسان ها قابل احترام هستند جالب نیست برخی افراد مورد توجه خاص قرار بگیرند تنها به جهت بازی کردن و کسب درامد در پشت قاب تلویزیون
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
      0 0
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      آقای نمکی ایا این رفتارقابل قبولی و انسانی و اسلامی است که برای استفاده از امکانات بیمارستان و واکسن تبعیض قائل شوید. تمام مردم ایران برای ستفاده از امکانات بیمارستانی از هر صنف شهر و گروه مذهب و قومی باهم برابر هستند. مریضی و مرگ برای همه انسانها به یک اندازه درد آور است. تبعض ضد اخلاقی است
    • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حتما باید سفارش کنن تا جلو مرگ یکی گرفته شه

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