دستور نمکی برای پیگیری وضعیت بانوی هنرمند/ پاسخ معاون وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، در نامه‌ای به قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، نوشت: پیرو مکتوب هنرمند گرانقدر جناب آقای داریوش ارجمند در خصوص سرکار خانم مهرزمان فخار منفرد که در بیمارستان امیراعلم تهران بستری هستند، ضروری است سریعاً وضعیت ایشان بررسی و نتیجه به اینجانب گزارش گردد.

بنابراین گزارش، معاون درمان وزارت بهداشت نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، از پیگیری وضعیت این هنرمند خبر داد.

جان بابایی در این نامه وضعیت بیمار را تشریح کرد و نوشت: شرایط بیمار به دلیل تأخیر در مراجعه، مساعد نیست و تحت درمان قرار دارد.