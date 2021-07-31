نظرات و نقدهای اساتید در آیین نامه جدید ارتقا اعمال شد

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازنگری آئین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی اظهار داشت: یکی از اهدافی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته پیگیری می‌کرد، بحث اصلاح آئین نامه ارتقا اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بود که اواخر سال گذشته با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم ابلاغ شد، تا اصلاحیه آن انجام شده و به صحن شورا عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

وی ادامه داد: وزارت علوم ابتدای سال ۱۴۰۰ اصلاح آئین نامه مذکور را در دستور کار خود قرار داد، بر همین اساس نظر همه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به‌ویژه اعضای هیأت‌های ممیزه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که عملاً مجریان آئین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی هستند را خواستار شدیم.

وزیر علوم افزود: نظرات در کارگروه‌های حوزه‌های مختلف علوم به معنای علوم انسانی، هنر، تجربی، مهندسی و هم در حوزه‌های اجرایی و فرهنگی جمع آوری و یک کار گسترده و پرحجمی برای آئین‌نامه‌ای که قرار بود پیشنهاد شود، انجام شد.

غلامی تصریح کرد: جمیع نظراتی که در اجرا به دست آمده بود و هم احیاناً نقدهایی که به آئین‌نامه قبلی بود و یا پیشنهادهای جدیدی که می‌توانست کار ارتقا اساتید را در دقیق‌تر کند، در نسخه جدید اعمال و در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از شوراهای وابسته به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

وی ادامه داد: در جلسه آخر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها که مسئولیت جلسه را داشتم، با توجه به این‌که تعداد جلسات باقی مانده از شورای انقلاب فرهنگی به دلیل پایان دولت دوازدهم کفایت نمی‌کرد این آئین‌نامه به صحن شورا برود، عملاً قرار شد در دولت بعد به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

وزیر علوم ادامه داد: بحث آئین‌نامه ارتقا صرفاً یک کار تخصصی است و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن اعمال نظرهایی کند که احیاناً بشود به آن شائبه سیاسی بودن اضافه کنند، افرادی که در این خصوص نقد می‌کنند باید مقداری انصاف بیشتری به خرج دهند و قدردان زحمات تک‌تک اساتیدی باشند که از همه گروه‌های فکری داخل دانشگاه‌ها آمدند و کمک کردند تا یک آئین‌نامه جامع تدوین شود.

وزیر علوم با بیان اینکه امیدواریم در جلسات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی این آئین‌نامه به تصویب برسد افزود: طبیعی است بعد از تصویب هر آئین نامه ممکن است کسی پیدا شود و نقدی کند و باز ما متوجه شویم که اگر دقت بیشتری و یا احیاناً وسعت عمل بیشتری داشتیم این نقد را هم می‌توانستیم انجام داده باشیم و آئین نامه کامل‌تر شود.

وی ادامه داد: هیچ آئین‌نامه بعد از تصویب تا ابد به صورت قطعی نمی‌ماند، لذا آن را برای دوره‌هایی در نظر می‌گیرند که قابل تجدید نظر است. در مجموع می‌توان گفت کار خوبی انجام گرفته و تصویبش می‌تواند به ارتقا اعضا هیئت علمی کمک کند.