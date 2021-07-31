حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در آخرین دیدار هیئت دولت دوازدهم، اظهار داشت: حکم پذیرفته شده‌ای در بین عقلا وجود دارد مبنی بر اینکه «اگر کسی امر تجربه شده‌ای را دوباره تجربه کند، دچار ندامت و پشیمانی می‌شود». یک زمان ندامت و پشیمانی بدون هزینه است، اشکالی ندارد اما کسانی که زمام امور اداره کشور را در دست می‌گیرند هر اشتباه آنها و راه غلطی که در پیش می‌گیرند، هزینه سنگین بدون بازگشت و بدون جبران برای یک کشور و یک ملت تحمیل می‌کنند.

مردم تاوان سنگین تجربه شکست دولتِ روحانی را پرداخت کردند

وی با بیان اینکه تاوان برخی اشتباهات جبران ناپذیر است، افزود: این اشتباهات مانند نماز صبح نیست که قضا شود و فرد، پشیمان‌شده و توبه کند و قضای نماز را به جای بیاورد. وقتی دولتی که زمامدار مملکت است، تجربه شکست خورده گذشته را تکرار می‌کند، هزینه سنگینی را از جیب مردم پرداخت خواهد کرد. این هزینه سنگین متلاشی شدن خانواده‌ها، افسردگی و ناامیدی جوانان و عقب ماندگی در مسیر پیشرفت ملت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دولت هزینه اشتباهاتش را از جیب مردم پرداخت. مقام معظم رهبری فرمودند «این تجربیات از اول انقلاب بوده است، اما این دولت تجربه بیشتری کسب کرد.» از اول انقلاب تا امروز نامردی و عدم صداقت آمریکا و غرب به ملت ایران ثابت شده است.

ذوالنوری تاکید کرد: اگر استکبار، برخی مواقع هم با ایران همکاری داشته است، یا زورشان نرسیده و مجبور به همکاری شده‌اند و یا منافع‌شان اقتضا داشته است که با برخی دولت‌ها برای بدست آوردن نفع بیشتر همکاری کنند نه اینکه به دنبال تامین منافع ایران باشند.

وی تصریح کرد: روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم، تجربه‌هایی که در طول انقلاب بارها آن را آزموده بودیم تکرار و هزینه‌های سنگینی به ملت ایران تحمیل کرد. روحانی در آخرین گزارش به مقام معظم رهبری اعلام کرد «تجربه جنگ اقتصادی و تجربه کرونا اثبات کرد که ما نباید امید به دیگران داشته باشیم و باید به توان خود تکیه کنیم». این موضوع را پیش از این نیز مقام معظم رهبری به دولت، گوشزد کرده بودند.

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم خنثی سازی تحریم‌ها، گفت: آقای روحانی! آیا باید در سال‌های پایانی دولت خود در مواجهه با بیماری کرونا به این تجربه دست پیدا کنید! از جیب چه کسانی خرج کردید تا این تجربه را بدست آوردید؟ در سال پایانی دولت این اعتراف چه فایده‌ای داشت؟

ذوالنوری اضافه کرد: مقام معظم رهبری در جریان مذاکرات برجام بارها به روحانی و تیم مذاکره کننده هشدار دادند که آمریکا و اروپا عهدشکن، پیمان شکن و زیاده خواه هستند و دولت باید در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها در راستای خنثی سازی تحریم‌ها نیز اقدام کند.

وی افزود: خنثی سازی تحریم‌ها به معنای این است که دست خود را از زیر سنگ آمریکا و اروپا بیرون بیاوریم و به زانوی خود بزنیم و به توانمندی‌های داخلی خود تکیه کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت تدبیر، منطقه را رها کرد، افزود: دولت، همسایگان و دوستان را رها کرد. ظریف در آخرین گزارش برجام اشاره کرده است که «اگر به سمت غرب و اروپا و آمریکا تندروی نمی‌کردیم، اگر دوستانمان را رها نمی‌کردیم این اتفاقات پیش نمی آمد» چه کسی این کار را انجام داد؟ شما ارتباط ملت را با دوستان، ضعیف کرده و فشار تحریم را اضافه کردید.

دولت تدبیر درب ارتباط با کشورهای منطقه را با کلید خود قفل کرد

ذوالنوری خطاب به ظریف و روحانی، تصریح کرد: کشور ما چند درِ ریز و درشت برای ارتباط با دنیا دارد. وقتی شما همه امیدها را متمرکز بر روی یک دَر کردید و «دکه» کلید آن «دَر» هم دست دشمنان ملت ایران است، وضعیت مشکلات جامعه این گونه می‌شود. شما درهای دیگر را بستید. درب ارتباط با کشورهای منطقه را قفل و رها کردید، به امید دری که کلید آن دست دشمن است، سایر درها را بستید. هزینه این اقدام شما را ملت پرداختند. چگونه می‌خواهید گذشته را جبران کنید؟! حق نداشتید ۸ سال منافع مردم را بسوزانید و بدون هیچ منافعی، ملت را رها کنید.

پذیرفتن FATF اقتصاد کشور را نابود می‌کند

وی با بیان اینکه دولت تدبیر هزینه این تجربیات را از جیب پرداخت کرد، گفت: معتقدم هنوز هم روحانی بیدار و متنبه نشده است کما اینکه اعلام کرد تا زمانی که FATF پذیرفته نشود، نمی‌توانیم با دنیا ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر روحانی هنوز «مذبذب» است. هنوز هم امور کشور را معلق به موضوعاتی می‌کند که در دست ما نیست.

رئیس فراکسیون دفاع ملی مجلس تصریح کرد: اگر FATF را در شرایطی بپذیریم که تحریم‌ها برداشته نشده است، روزنه‌های امید برای ارتباطات خارجی بسته خواهد شد. خاصیت FATF این است که کشورها ریسک ارتباطات اقتصادی را اعلام کرده و بعد تصمیم بگیرند که با ایران ارتباطات اقتصادی داشته باشند یا نه. در شرایطی که امکان ارتباط اقتصادی با کشورهای دنیا وجود ندارد، پذیرش FATF فایده‌ای ندارد زیرا برای پذیرفتن FATF باید آدرس کل فعالیت‌های اقتصادی ایران از مبداء تا مقصد به آمریکا و اروپا اعلام شود.

ذوالنوری تاکید کرد: در حال حاضر این تبادلات اقتصادی به صورت مخفیانه و با دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود،از این رو هر اقدامی مبنی بر پذیرفتن FATF اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد.

روحانی هنوز پشیمان نیست

وی گفت: اظهارات روحانی مبنی بر لزوم پذیرفتن FATF نشان می‌دهد که او به پشیمانی و تنبه نرسیده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دولت‌های آینده نباید این تجربه را نادیده بگیرند، اما این بدان معنا نیست که دولت آینده نباید برای رفع تحریم‌ها کاری انجام دهد، بلکه دولت آینده نیز باید در زمینه لغو تحریم‌ها، قدم‌های جدی بردارد.

ذوالنوری در تشریح این مطلب، گفت: دولت روحانی تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها در قالب «برجام» قرار داد و برای خنثی سازی تحریم‌ها گام‌های زیربنایی برنداشت، اما به دلیل اینکه تحریم‌ها رفع نشده و اقدامی هم برای خنثی سازی تحریم‌ها انجام نشد مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه خنثی سازی تحریم‌ها کار سختی است و هزینه زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و برای خنثی سازی آن نیز اقدامی انجام ندهیم، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس در تشریح راهکار دولتِ مردمی برای حل مشکلات کشور، گفت: دولت آینده باید اساس کار خود را در خنثی سازی تحریم‌ها قرار دهد و در عین حال هر اقدام و تلاشی که برای احیای برجام و تکمیل مذاکرات وین و کاستن از مشکلات مردم در جهت برداشتن تحریم‌ها، تقویت و توسعه ارتباطات با همه کشورهای دنیا لازم است باید انجام دهد.

دولت مردمی با اولویت خنثی‌سازی تحریم‌ها در راستای رفع‌تحریم‌ها تلاش کند

ذوالنوری افزود: دولت آینده باید اساس را بر این قرار دهد که تحریم‌ها باقی می‌ماند و در راستای خنثی سازی آن تلاش کند و در عین حال نسبت به رفع تحریم‌ها بی تفاوت نباشد و به شکلی برای رفع تحریم‌ها تلاش کند که انگار خنثی‌سازی تحریم‌ها امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر در راستای رفع تحریم‌ها نباید از هیچ اقدامی فروگذار کنند. دولت آینده باید در دو بعد به موازات هم تلاش کند.

وی با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات با غرب بسیار صریح بود، گفت: برای درک دقیق فرمایشات رهبری باید برخی جزئیات مذاکرات وین را مورد بررسی قرار داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا وقت کافی برای راستی آزمایی به جمهوری اسلامی نمی‌دهد و تنها فرصت ۴۸ ساعته برای راستی آزمایی در نظر گرفته است. این در حالی است که برای مبادلات بانکی باید LC باز کرد.

ذوالنوری تصریح کرد: بدون سوئیفت نمی‌توان این کار را انجام داد. ما از کجا بدانیم سوئیفت باز خواهد شد و مبادلات امکانپذیر است. از طرف دیگر، طرف آمریکایی و اروپایی اعلام می‌کنند که باز شدن سوئیفت سه الی چهار ماه طول می‌کشد. ما از کجا بدانیم که پس از پذیرفتن تعهدات سوئیفت باز خواهد شد!

تمام تعهدات آمریکا برای رفع تحریم‌ها «نسیه» است

وی تأکید کرد: امریکا و غرب تلاش دارند تعهدات ایران را ظرف ۴۸ ساعت نقد کنند اما تعهدات آمریکا و اروپا سه الی چهار ماه دیگر اجرایی خواهد شد. چگونه می‌توان راستی آزمایی کرد؟! تمام وعده‌های امریکا و اروپا برای رفع تحریم‌ها، نسیه است. تضمینی هم نمی‌دهند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: در مذاکرات وین اعلام کردیم تحریم‌ها نباید به بهانه‌های تروریست، حقوق بشر و یا دانش هسته‌ای برگردد اما طرف اروپایی و امریکایی می‌گویند نخیر. این موضوعات جداست. حتی بعد از معاهده اگر تشخیص دهیم که باید به خاطر موارد حقوق بشری و موشکی، ایران را تحریم کنیم، این کار را خواهیم کرد. بنابراین طرف غربی نه تنها تضمینی نمی‌دهد، بلکه می‌گوید ما تحریم‌ها را به عناوین دیگر ممکن است بازگردانیم.

ذوالنوری اظهار داشت: آمریکا و اروپا اعلام می‌کنند که می‌خواهند به برجام بازگردند اما در واقع به برجام باز نمی‌گردند چون قطعنامه ۲۲۳۱ پیوند لاینفکی با برجام دارد. در این قطعنامه اعلام شده است در سال پنجم اجرای برجام، تحریم‌های تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود اما آمریکا حاضر به اجرای این ماده نیست. قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام می‌کند که سال هشتم اجرای برجام، تحریم‌های موشکی برداشته می‌شود اما امریکا این بند را هم قبول ندارد.

آمریکا به دنبال «برجام پلاس» است

وی تصریح کرد: آمریکا شرط جدیدی گذاشته است که اگر این شرط را بپذیریم، توافق انجام می‌شود. اگر این شرط را نپذیریم هیچ توافقی انجام نمی‌شود. تعهدات جدید در منطقه است. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها برای خودشان به دنبال «برجام پلاس» هستند اما برای ما به دنبال برجام حداقلی هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: طرف غربی و امریکایی اعلام کرده است در بیانیه پایانی که باید ۱+۵ صادر کند، جمهوری اسلامی تعهد دهد که در مناسبات امنیتی منطقه با آمریکا و غرب همکاری کند. مهمترین موضوع در امنیت منطقه برای غرب و امریکا، امنیت داعش و جریان‌های تکفیری، امنیت رژیم صهیونیستی، امنیت سران کشورهای مرتجع است.

ذوالنوری گفت: این امنیت یک جانبه است، یعنی فقط جمهوری اسلامی نباید توان تهدید این کشورها را داشته باشد و فقط برای تحقیر ایران است و دست کشورهای مرتجع برای قراردادهای چندین میلیارد دلاری تسلیحاتی باز است، اما جمهوری اسلامی نه می‌تواند دانش موشکی داشته باشد و نه می‌تواند مبادلات موشکی و تسلیحاتی انجام دهد. به عبارت دیگر غرب قدرت دفاع ما را هدف قرار داده است.

آمریکا دنبال اجرای مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی است

وی اظهار داشت: ۱+۵ به دنبال این است که یک جبهه متحد علیه ایران ایجاد کند و در آینده به هر بهانه‌ای به جمهوری اسلامی اتهام نقض برجام را بزند و با استفاده از مکانیزم ماشه و چماق برگرداندن قطعنامه‌های شش گانه شورای امنیت، تحریم‌های بسیار سخت‌تر را علیه جمهوری اسلامی وضع کند.

آمریکا درصدد نظارت مستقیم بر مراکز نظامی و دفاعی ایران است

نماینده مردم قم در مجلس گفت: به عنوان مثال به ما می‌گویند که باید بُرد موشک‌هایتان ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر باشد. از کجا می‌خواهند بفهمند که بُرد موشک‌های ما ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر است. می‌خواهند دوربین‌هایی مثل دوربین‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی که در تأسیسات هسته‌ای مستقر است در مراکز نظامی و دفاعی وصل کنند تا بر مراکز نظامی و موشکی نظارت داشته باشند. در این صورت دیگر اسرار نظامی برای ما باقی نمی‌ماند. امریکا و غرب در زیاده خواهی دست بر دار نیستند.

ذوالنوری با بیان اینکه امریکا و غرب از خواسته‌های خود علیه ایران کوتاه نیامده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی باید روی منافع خود ایستادگی کند تا توافقی خوب اتفاق بیفتد.

وی در مورد شرایط توافق خوب، تأکید کرد: در توافق خوب ما نباید هیچ شرطی را علاوه بر برجام بپذیریم. علاوه بر این باید تضمین بگیریم که با عناوین و اتهامات دیگر تحریم‌های جدید علیه ایران وضع نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین باید امکان راستی آزمایی و وعده‌های آمریکا و اروپا وجود داشته باشد تا تحریم‌ها فقط روی کاغذ برداشته نشود و در عمل نیز شاهد گشایش اقتصادی برای مردم باشیم که دولت بتواند نفت و محصول صادراتی دیگر را بفروشد. پولش را جابجا کرده و به دلخواه خود خرید نماید.

ذوالنوری با بیان اینکه ایران به دنبال عادی سازی روابط اقتصادی با دنیاست، گفت: امریکا و اروپا باید دست از سنگ اندازی در مسیر پیشرفت ملت ایران بردارند.

وی با انتقاد از مذاکرات فرسایشی با ۱+۵ اظهار داشت: دولت آینده با تأکید بر احقاق حقوق مردم باید مذاکرات را ادامه دهد. طرف مقابل چاره‌ای جز توافق ندارد. ما خوشبین هستیم که آنها حقوق ملت ایران را خواهند پذیرفت و توافقی به نفع ملت ایران بسته می‌شود.

چشم انداز مثبت دولت مردمی در مذاکرات وین

نماینده مردم قم در مجلس در مورد چشم انداز مذاکرات وین با روی کارآمدن دولت سیزدهم، تأکید کرد: چشم انداز مذاکرات وین مثبت است، امریکایی‌ها تلاش داشتند توافق بدی را منعقد کنند. در دولت تدبیر نیز اراده‌ای مبنی بر ایستادگی بر حقوق مردم نمی‌دیدند لذا زیاده خواهی می‌کردند.

ذوالنوری گفت: با توجه به عزم دولتِ رئیسی ۱+۵ مطمئناً به توافق گردن خواهند نهاد و یقیناً شرایط از وضع موجود بهتر خواهد شد. با توجه به اطلاعاتی که از مذاکرات داریم معتقدیم که چشم انداز مثبتی پیش رو داریم و فضای ارتباط ما با دنیا بهتر از گذشته خواهد بود.