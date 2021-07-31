«اکبر محبوبی فر» هنرمند پیشکسوت تئاتر و تلویزیون گیلان درگذشت

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت درگذشت این هنرمند پیشکسوت و باسابقه گیلانی، اظهار کرد: مرحوم «اکبر محبوبی فر» بامداد امروز در سن ۸۰ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی با بیان اینکه مرحوم «محبوبی فر» از هنرمندان باسابقه تلویزیون، تئاتر و عرصه‌های هنری استان گیلان بودند، افزود: همه گیلانیان با تئاترها و سریال‌های ایشان خاطرات بسیاری دارند.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به اینکه فقدان این هنرمند بزرگ خسارتی جبران ناپذیر برای حوزه هنر به ویژه تئاتر و نمایش استان است، گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته پیکر مرحوم محبوبی فر ساعت ۱۱:۳۰ ظهر امروز در قطعه هنرمندان تازه آباد رشت به خاک سپرده می‌شود.

وی ضمن تسلیت مجدد این ضایعه دردناک به خانواده، دوستان و همکاران این مرحوم و اهالی هنر استان گیلان، اضافه کرد: مرحوم محبوبی فر از هنرمندان با اخلاق استان محسوب می‌شد.

مصباح ادامه داد: مرحوم محبوبی فر علاوه بر حضور در ده‌ها تئاتر و نمایش، در مجموعه تلویزیونی «حیرانی»، «صدا می ماند»، «ارث»، سریال «در چشم باد» اثر مسعود جعفری جوزانی» عطر گل چای، مهمانسرای امید و آثار بسیاری دیگری نقش‌های به یاد ماندنی از خود به یادگار گذاشتند.

«اکبر محبوبی فر» در سال ۱۳۲۰ در شهر رشت متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را از همان دوران نوجوانی آغاز کرد. وی در زمینه روزنامه نگاری نیز فعالیت داشته و از چهره‌های باسابقه رسانه‌ای استان گیلان نیز محسوب می‌شد.

دفتر خبرگزاری مهر در استان گیلان نیز این ضایعه دردناک را به خانواده مرحوم محبوبی فر و اهالی هنر استان گیلان تسلیت عرض می‌نماید.