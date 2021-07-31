به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد عطابخش، صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با بیان اینکه بیش از ۵۰ فعالیت برای سازمان بهزیستی تعریف شده است، اظهار داشت: یکی از این فعالیت‌ها، ساماندهی مهدهای کودک بود که این موضوع به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری مطرح شد و در نهایت کار ساماندهی مهدکودک‌ها به آموزش و پرورش سپرده شد تا بخش مهمی از فعالیت‌های ناموزون با بهزیستی از این سازمان منفک شود.

وی عنوان کرد: ساماندهی معلولان و مددجویان از دیگر فعالیت‌های سازمان بهزیستی است که در این راستا خدمات متعدد و متنوعی به مددجویان ارائه می شود.

عطابخش یادآور شد: در حال حاضر ۱۶ هزار نفر به صورت ماهانه از بهزیستی یزد مستمری دریافت می‌کنند و گرچه ممکن است ارقام مستمری برای یک خانواده قابل توجه نباشد اما رقمی که بهزیستی هر ماه به کل مددجویان استان یزد پرداخت می کند، بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین از ارائه خدمات به ۱۱ هزار نفر در سطح استان خبر داد و گفت: این خدمات شامل امکانات توانبخشی تا مراکز شبانه روزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش روزافزون آسیب‌های اجتماعی در استان یزد تصریح کرد: متاسفانه به دلیل صنعتی شدن یزد و افزایش مهاجرت‌ها، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در یزد نگران کننده شده و شاهد وقایع ناخوشایندی در استان هستیم.