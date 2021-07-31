تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده ظهر امروز شنبه ۹ مرداد در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: این تفاهم برای مسکن دار شدن اقشار تحت پوشش این وزارت خانه انجام می‌شود؛ در این تفاهم نامه قریب به ۱۰ هزار واحد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قریب ۷۵ هزار متقاضی اولیه توسط وزارت ارشاد به وزارت راه و شهرسازی معرفی شد؛ مراحل پالایش اولیه و شاخص‌های سه گانه ای برای واجد شرایط بودن متقاضیان پیش بینی شده، بررسی شد و از میان کسانی که واجد شرایط بودند، مجدداً از وزارت ارشاد خواستیم تا اولویت بندی کنند و افرادی که در اولویت بالاتری هستند را به ما معرفی کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ۹ هزار نفر تا الان به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده‌اند که امیدواریم تا قبل از ۱۷ مرداد که روز خبرنگار است، تلاش می‌کنیم تا از طریق پیامک به خبرنگاران، هنرمندان و سایر اقشاری که معرفی شده‌اند، اعلام کنیم تا به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود در آن بارگذاری کنند تا در پروژه‌های که ظرفیت داریم یا با ایجاد پروژه‌های جدید، امکان خانه دار شدن آنها فراهم شود.

وی یادآور شد: مجدداً درخواست کرده‌ایم که هزار نفر دیگر با اولویت بندی وزارت ارشاد به ما معرفی شوند تا ظرفیت ۱۰ هزار واحدی که در تفاهم نامه آمده، تکمیل شود؛ البته سقف این تفاهم نامه سه ساله است اما در همان سال اول امکان آن را داریم که کل ۱۰ هزار را پوشش داده و ساخت و ساز شروع کنیم.

محمودزاده ۳ گروه اصلی معرفی شده را خبرنگاران، هنرمندان و دیگر اقشار و کارمندان وزارت ارشاد عنوان و تصریح کرد: در تفاهم نامه قید کرده‌ایم اگر اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی به حدی بود که ذیل ماده ۶ آئین نامه قانون ساماندهی و تولید مسکن، امکان ارائه و واگذاری داشته باشد، این زمین‌ها نیز مجدداً امکان تبدیل به پروژه‌های جدید برای اقشاری که از سوی وزارت ارشاد معرفی می‌شوند، وجود دارد؛ برای معرفی‌های بعدی می‌توانیم از منابع داخلی وزارت ارشاد از جمله صندوق هنر و سایر منابعی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی از جمله زمین و تسهیلات بانکی، امکان مسکن دار شدن اقشار هدف را راحت تر از قبل فراهم کنیم.