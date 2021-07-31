به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، روز شنبه نهم مرداد ۱۴۰۰ در حاشیه آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم، تاکید کرد: این آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دکتر روحانی بود. این ستاد تا کنون ۵۷۳ مصوبه داشت که با همکاری عزیزان عضو ستاد از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی گفت: جا دارد تشکر کنیم از همکاری که همه این عزیزان داشتند و در این جلسه هم دکتر روحانی تشکر از همه اعضا داشتند؛ از جمله ستاد نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، دادستانی کل کشور، قرارگاه، رؤسای دانشگاه‌ها و استانداران و مردم که در این مدت زحمات زیادی کشیدند.

رئیسی ادامه داد: امروز مروری شد بر همه کشورهایی که بیشترین درگیری را با ویروس دارند. الان بیش ۱۶۴ کشور در دنیا متأسفانه گرفتار موج دلتا شدند. ویروس جهش یافته دلتا با قدرت سرایت بسیار بالا حتی در کشورهایی که میزان بالایی از واکسیناسیون را انجام دادند باعث موج جدید شده و اینکه ابتلاها افزایش یابند. این موضوع نشان دهنده دو نکته مهم است؛ یکی اینکه بر اساس الگوهای موجود در سطح دنیا، آنهایی که واکسن زدند از جمله سنین بالا و … نشان داده شده که هم میزان بستری و هم مرگ و میر ناشی از بیماری پایین‌تر است. بنابراین خواهشم آن است که عزیزان بالای ۵۵ سال که الان سامانه برایشان باز شده حتماً برای واکسیناسیون ثبت نام کنند.

وی افزود: نکته دوم اینکه با توجه به اینکه کشورهایی که درصد بالایی از واکسیناسیون را دارند ولی میزان مجدداً در آنها بالا رفته شاید حاکی از آن باشد که واکسن زدن به تنهایی کافی نیست و نیاز به رعایت پروتکل‌هاست؛ بنابراین این افراد ممکن است مبتلا شوند اما میزان بستری و مرگ و میر در آنها پایین‌تر از سایرینی است که واکسن نزدند. بنابراین هم باید واکسن بزنیم هم رعایت پروتکل‌ها را داشته باشیم تا زمانی که درصد بالایی از مردم دنیا واکسن بزنند و زنجیره بیماری قطع شود.

رئیسی با اشاره به روند بیماری در کشور، افزود: در حال حاضر ۲۹ استان درگیر کرونای دلتا شده و میزان بستری و ورود به بیمارستانها دارد بالا می‌رود. خیلی از تخت‌های بیمارستانها دارد پر می‌شود و این هشدار جدی است که اگر پروتکل‌ها به همین شکل رعایت شوند تا یک هفته آینده ممکن است درگیر موج بسیار سهمگین‌تری شویم.

وی با تاکید بر اینکه هنوز به قله این موج از کرونا در کشور نرسیده‌ایم، گفت: رعایت پروتکل‌ها در کشور به زیر ۴۰ درصد سقوط کرده است و ویروسی با این قدرت سرایت بالا می‌تواند همه را مبتلا کند.

رئیسی افزود: فکر می‌کنم اکنون همه خانواده‌ها در اطرافیان نزدیک خود به علت سرایت بالای کرونای دلتا یک مبتلا سراغ دارند و از طرفی مردم هم تأیید خواهند کرد که رعایت پروتکل‌ها هم نیاز به مطالعه دقیق ندارد و اگر به شهر سر بزنیم می‌بینیم پروتکل‌ها به خوبی رعایت نمی‌شود. علی‌رغم اینکه هشدار دادیم یکی از جاهای پرخطر قابل سرایت رستوران‌ها است هنوز هم عده زیادی به رستوران می‌روند و این یک هشدار جدی است و حتی آنهایی که دوز اول واکسن را زدند به دلیل قدرت سرایت بالا مستعد ابتلاء هستند. بنابراین از حضور در اماکن تجمعی و سربسته پرهیز کنند.

رئیسی ادامه داد: در کنار هشدارهایی که دادیم میزان ورودی واکسنمان قابل قبول است و طی دو روز گذشته حدود ۲.۵ میلیون دوز واکسن جدید به دستمان رسید و فردا هم حدود یک میلیون دیگر به دستمان می‌رسد و تا آخر هم تکرار خواهد شد بنابراین تا پایان مرداد حدود ۷ میلیون دوز واکسن به دستمان خواهد رسید. سرعت واکسیناسیون نیز قابل قبول است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: از امروز برای کل کشور سامانه واکسیناسیون برای ۵۵ سال به بالا باز است و خواهش می‌کنم فقط بر اساس نوبت خود به مراکز مراجعه کنند و سبب ازدحام در مراکز تجمعی نشوند. سامانه دیگر تک نوبتی است و با ثبت نام همان لحظه پاسخ می‌دهد و لازم نیست منتظر پیامک بعدی باشید و محل و روز تزریق انتخاب می‌شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای گروه‌های سنی که اعلام می‌کنیم هیچ نگرانی برای واکسن وجود ندارد و واکسن برایشان داریم.

وی افزود: همزمان با عید سعید غدیر واکسیناسیون مشاغل پرخطر را هم بر اساس فاز سوم آغاز کردیم که شامل معلمین، اساتید حوزه و دانشگاه، زندانیان، رانندگان سیستم حمل و نقل عمومی و بانک‌ها آغاز شدند و واکسیناسیون آنها طبق برنامه انجام خواهد شد و پیش بینی می‌کنم تا پایان شهریور فاز سوم واکسیناسیون به اتمام خواهد رسید.

رئیسی اظهار کرد: بانک اطلاعاتی دیابتی‌ها و کسانی که انسولین تزریق می‌کنند موجود است و از طرف مراکز بهداشتی درمانی فراخوان خواهند شد. بنابراین فعلاً امکان ثبت نامشان نیست عجله نکنند و از طرف ما فراخوان می‌شوند.