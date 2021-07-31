گورباچف: جنگ هسته ای غیر قابل پذیرش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، با اشاره به اینکه مسکو و واشنگتن باید بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود توافق کنند، ابراز امیدواری کرد که نه روسیه و نه آمریکا گفتگوهای کنترل تسلیحاتی را طولانی نکنند.

گورباچف همچنین گفت که دیگر اعضای پنج قدرت جهانی دارنده سلاح هسته‌ای شامل چین، فرانسه و انگلیس نیز ممکن است به این گفتگوها دعوت شوند.

وی ادامه داد: ثبات به تنهایی کافی نیست. ما باید برای کاهش سطح سلاح‌های هسته‌ای مذاکره کنیم. سپس این امکان وجود خواهد داشت که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای مانند چین، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها را نیز وارد این مذاکرات کنیم و بعد ما می‌توانیم به همراه یکدیگر به سمت هدف نهایی که همان نابودی سلاح‌های هسته‌ای است، حرکت کنیم. بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که هیچ هدف دیگری (غیر از این) نمی‌تواند وجود داشته باشد، چرا که جنگ هسته‌ای غیر قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهارات در حالی است که در تاریخ ۶ مرداد، سرگئی ریابکوف و وندی شرمن معاونان وزارتخانه‌های خارجه روسیه و آمریکا در راستای از سرگیری مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای در ژنو دیدار کردند.

واشنگتن در فوریه سال جاری به طور رسمی پیمان استارت نو (New START) را توسعه داد. توافقی که تسلیحات هسته‌ای طرفین را به ۷۰۰ موشک، ۸۰۰ پرتابگر موشک و یک هزار و ۵۵۰ کلاهک جنگی تا ۵ فوریه ۲۰۲۶ محدود می‌سازد. تصمیم آمریکا برای احیای این پیمان که توسط «باراک اوباما» رئیس جمهور وقت ایالات متحده و «دیمیتری مدودوف» رئیس جمهور وقت روسیه (در سال ۲۰۱۰) امضا شده بود، مورد استقبال مسکو قرار گرفت.

واشنگتن در همین رابطه بارها از چین خواسته است که همراه با روسیه به گفتگوهای کنترل تسلیحات بپیوندد. در همین حال پکن اعلام کرده است که زرادخانه‌های این کشور در مقایسه با زرادخانه‌های آمریکا کوچک است اما چین آماده است گفتگوهایی دو جانبه درباره امنیت راهبردی با آمریکا «بر اساس اصل مساوات و احترام متقابل» داشته باشد.

از سرگیری مذاکرات احیای پیمان استارت نو در پی گفتگوهای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در دیدار ماه گذشته شان در ژنو سوئیس است. آنها توافق کردند که مذاکرات موسوم به «گفتگوهای ثبات راهبردی» بین دو کشور با هدف کاهش خطر جنگ هسته‌ای، مجدداً شروع شود.

تمدید توافق کنترل تسلیحات پیش از این تحت تاثیر تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو بر سر بحران در اوکراین، ادعاهای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ و حملات سایبری منسوب به روسیه قرار گرفته بود.