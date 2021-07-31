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۹ مرداد ۱۴۰۰، ۱۳:۵۹

انتشار مجموعه نمایشنامه‌های برگزیده تئاتر «مقاومت»

انتشار مجموعه نمایشنامه‌های برگزیده تئاتر «مقاومت»

آثار برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» با عنوان «سطر مقدم» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن انقلاب و دفاع مقدس، کتاب «سطر مقدم» حاوی مجموعه آثار برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» منتشر شد و در دسترس علاقه مندان و مخاطبان تئاتر «مقاومت» قرار گرفت.

نمایشنامه های «برگرد رفیق» نوشته روزبه حسینی، «راه پیموده شده» نوشته غلامحسین دولت آبادی، «شهریور آخرین ماه این تقویم است» نوشته محمد رضا آریانفر و «بلشویک» نوشته امیر ستوده آثار برگزیده ای هستند که در این کتاب منتشر شده اند.

کتاب «سطر مقدم» در ۲۸۴ صفحه و با قیمت ۴۲۰۰۰ تومان به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس توسط نشر عنوان در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه در دسترس قرار گرفته است.

هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» سال ۱۳۹۹ با دبیری حمید نیلی برگزار شد و ایوب آقاخانی دبیر بخش مسابقه نمایشنامه نویسی این جشنواره بود.

کد مطلب 5269501
آروین موذن زاده

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