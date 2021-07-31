به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن انقلاب و دفاع مقدس، کتاب «سطر مقدم» حاوی مجموعه آثار برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» منتشر شد و در دسترس علاقه مندان و مخاطبان تئاتر «مقاومت» قرار گرفت.

نمایشنامه های «برگرد رفیق» نوشته روزبه حسینی، «راه پیموده شده» نوشته غلامحسین دولت آبادی، «شهریور آخرین ماه این تقویم است» نوشته محمد رضا آریانفر و «بلشویک» نوشته امیر ستوده آثار برگزیده ای هستند که در این کتاب منتشر شده اند.

کتاب «سطر مقدم» در ۲۸۴ صفحه و با قیمت ۴۲۰۰۰ تومان به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس توسط نشر عنوان در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه در دسترس قرار گرفته است.

هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» سال ۱۳۹۹ با دبیری حمید نیلی برگزار شد و ایوب آقاخانی دبیر بخش مسابقه نمایشنامه نویسی این جشنواره بود.