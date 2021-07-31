رئیس اداره راه و شهرسازی منوجان به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی بازرسی کل استان کرمان، احمد آبیار از بازداشت رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان منوجان خبر داد و افزود: فرد مذکور به اتهام اخذ رشوه از مراجعان بازداشت شده است.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر این پرونده بیان کرد: با پیگیری‌های بازرسان بازرسی کل کرمان پس از حکم مقام قضائی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان منوجان توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان بازداشت شد.

آبیار با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ برخورد با مفسدان اقتصادی با جدیت و قاطعیت هرچه بیشتر در دستور کار است، اظهار داشت: در این مسیر از همکاری و همراهی مجموعه قضائی استان و پلیس امنیت اقتصادی کرمان تشکر می‌کنم.