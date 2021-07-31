به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمرئی در برنامه به‌وقت‌ایران شبکه آموزش با اشاره به تغییرات برگزاری کنکور سراسری اظهار کرد: کنکور دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است و نمی‌توانیم بدون ملاحظه ابعاد همه‌جانبه آن را تفسیر کنیم و برای آن نسخه بنویسیم.

وی بابیان اینکه در طول ۵٠ سالی که از عمر کنکور می‌گذرد، هرازگاهی برای نفی شرایط موجود و رد آن صحبت‌هایی شده است، افزود: این اجماع وجود دارد که کنکور در شرایط فعلی باری بر دوش آموزش‌وپرورش رسمی کشور است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌وپرورش با تغییرات کنکور موافق بوده و در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضوری فعال داشته است. این وزارتخانه بر ١٢ ماده‌ای که در پیش‌نویس نهایی تغییرات کنکور مطرح شد، موافقت کرده است. البته نباید انتظار داشته باشیم که با این تغییر همه آسیب‌های کنکور رفع شود.

کمرئی با اشاره به اینکه مطالبه مردم درباره کنکور بر اساس آنچه در جامعه می‌بینند و روی آن تبلیغ می‌شود، شکل‌گرفته است، اظهار کرد: مصوبه سال ٩٢ را داریم و اصلاحیه‌ای که در سال ٩۵ آمد که بر اساس آن قانون، با تسری امتحانات نهایی، سهم سوابق تحصیلی افزایش یابد. البته اضافه کردن امتحانات نهایی به دهم و یازدهم فشار مضاعفی به دانش آموزان وارد می‌کرد و اجرای آن با دشواری‌هایی روبرو بود، بنابراین عملیاتی نشد.

وی گفت: آموزش‌وپرورش با کنکور فعلی مشکل دارد زیرا کنکور پیشرفت تحصیلی را اندازه‌گیری نمی‌کند.

وی افزود: با کنکور، اهداف نظام آموزشی آسیب می‌بیند و در این آزمون سنجیده نمی‌شود، بنابراین همین موضوع کافی است تا تغییرات در کنکور اعمال شود و نقش سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان افزایش یابد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش یکی از اشتباهات در تحلیل‌های مربوط به کنکور را این موضوع دانست که همه اجزا و ویژگی‌های آموزش‌وپرورش و آموزش عالی را یکسان می‌بینیم درحالی‌که آموزش‌وپرورش را باید یک حق برای فرزندان جامعه تلقی کرد، اما تحصیل در آموزش عالی به‌مثابه یک امتیاز است بنابراین اهداف آموزش‌وپرورش باید از این منظر تحلیل شود.

وی در مورد تفاوت آزمون‌های آموزش‌وپرورش با آزمون کنکور گفت: آزمون‌های آموزش‌وپرورش ملاک محور است و آزمون‌های سنجش هنجار محور، آزمون‌های سنجش هر چه دشوارتر دارای تفکیک‌پذیری بهتر خواهد بود و به همین دلیل است که گاهی زمینه نارضایتی داوطلبان را پدید آورده است.

وی در پایان گفت: نظام تربیتی کشور، ۶ ساحت تربیتی را برای نظام آموزش‌وپرورش در نظر گرفته است تا انسانی تمام ساحتی را تربیت کند، اگر این موضوع تاکنون محقق نشده و در مواردی ضعف وجود دارد، باید آن را برطرف کنیم و نباید اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی قربانی شرایط شود، این در حالی است که آزمون‌های سازمان سنجش صرفاً ساحت علمی را آن‌هم به‌صورت ناقص می‌سنجد و استعداد دیگر دانش آموزان را مدنظر قرار نمی‌دهد.