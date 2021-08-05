روحانی مقصر ناکامی برجام است/ رهبری خسارات مذاکرات را کاهش دادند

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار گفتگوی منتشر نشده رهبر انقلاب با مرحوم هاشمی رفسنجانی در خصوص دلایل عدم مذاکره با آمریکا و تحلیل جریان‌های ضدانقلاب مبنی بر اینکه رهبری ایران به دنبال پایان مذاکرات مربوط به برجام است، گفت: همواره موضع جمهوری اسلامی ایران درباره آمریکا این بوده است که اگر آنان منافع ملت ما را رعایت کنند، ما هم منعی برای مذاکره با آنان نداریم اما معمولاً آنان منافع ما را در نظر نمی‌گیرند.

وی متذکر شد: ادعای دولت روحانی این بود که ما به جای آنکه با کشورهای اروپایی مذاکره کنیم، بهتر است با کدخدا و بدون واسطه مذاکره کنیم و معتقد بودند که مذاکره با آمریکا راحت‌تر و نتیجه‌بخش تر از این است که بخواهیم با کشورهای اروپایی و با واسطه مذاکره کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: امکان مذاکره با آمریکا برای دولت روحانی از سوی مقام معظم رهبری فراهم شد. اگر موافقت رهبری نبود، دولت روحانی نمی‌توانست راه مذاکره با آمریکا را باز کند.

جلال زاده گفت: دولت روحانی توانست ذیل حمایت و هدایت‌های مقام معظم رهبری، مذاکرات را پیش ببرد و همه افکار عمومی می‌دانند که اگر حمایت‌ها و هدایت‌های مقام معظم رهبری از دولت نبود، قطعاً مخالفان مذاکره با آمریکا به دولت این اجازه و فرصت را نمی‌دادند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ضمن اینکه دولت را از خوش بینی‌های مفرط نسبت به طرف مقابل پرهیز دادند، اما با هدایت‌هایشان به دولت در مأموریتی که داشت، کمک کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: متأسفانه دولت روحانی قدر و منزلت حمایت‌ها و هدایت‌های مقام معظم رهبری را ندانست و تعهدات یک طرفه برجامی باعث شد که مذاکرات به بن بست کشیده شود.

جلال زاده افزود: فلسفه مذاکره با غرب تأمین منافع اقتصادی ملت ایران بود و موافقان مذاکره با آمریکا و برجام باید به ملت ایران پاسخ دهند و بگویند که چه منافع اقتصادی از برجام عاید ملت ایران شده است؟

وی تأکید کرد: اگر برجام به مشکل برخورد و به نتیجه نرسید، مقصر اصلی آن دولت روحانی است. دولت روحانی دستورالعمل غلطی را برای مذاکرات انتخاب کرد. بنده عضو کمیته تطبیق برجام هستم و در آنجا به طور دقیق در جریان دستورالعملی که مذاکره کننده ارشد دولت روحانی در مذاکرات وین دنبال می‌کرد، قرار گرفتیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: این در حالی است که روحانی فرافکنی می‌کند و ادعای وی مبنی بر اینکه اگر مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب نکرده بود در اسفندماه تحریم‌ها رفع می‌شد، کاملاً کذب است.

جلال زاده بیان کرد: تصور روحانی از به نتیجه رسیدن برجام آن بود که ما یک طرفه برجام را اجرا کنیم، منافع ملت ایران در نظر گرفته نشود و هر آن چیزی را که طرف مقابل مطرح می‌کند، بپذیریم. مذاکره این گونه نیست و ما باید با مذاکره بتوانیم منافع خودمان را هم محقق کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: اگر هدایت‌های رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای نبود، ضرر و زیانی که از طریق مذاکرات به کشور وارد می‌شد، قطعاً چندین برابر زیانی است که الان به عنوان خسارت محض از آن یاد می‌شود.