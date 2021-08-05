به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، روند رشد جمعیت و گرمایش کره زمین موجب شده تا تأمین مواد غذایی به روشهای سنتی و از طریق کشاورزی دیگر ممکن نباشد. یک مطالعه جدید نشان میدهد که استخراج پروتئین از میکروبها میتواند یک روش مقرون به صرفه و مناسب برای تولید موادغذایی مورد نیاز باشد.
سیستم فعلی تولید مواد غذایی مبتنی بر پرورش انواع غلات در مزارع است که به مقدار زیادی آب، نور خورشید، دی اکسید کربن، نیتروژن و البته زمین نیاز دارد. بخش زیادی از محصول مزارع توسط انسانها مصرف میشود، اما مقداری از آن نیز توسط حیوانات مصرف میشود که آنها نیز برای تولید غذا به منظور مصرف توسط انسانها به آب و محصولات مزارع نیاز دارند.
برای تغییر این فرایند میتوان به یک منبع تولید غذای جدید متوسل شد که همان میکروبها هستند. میکروبها میتوانند با استفاده از ابزاری مانند انرژی خورشیدی برای کشت پروتئینها و دیگر مواد دارای ارزش تغذیهای به کار گرفته شوند.
پروتئینهای مذکور برای تغذیه دام و تولید غذای قابل مصرف توسط انسانها قابل استفاده هستند و نیاز به کشت محصولات گیاهی در مزارع را کاهش میدهند.
محققان آلمانی این طرح میگویند پروتئین میکروبی میتواند مکمل رژیم غذایی انسانها باشد و خواص و کیفیت زیادی دارد. زیرا حاوی اسیدهای آمینه ضروری، ویتامینها و مواد معدنی است. این فناوری میتواند ضمن جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست، از تولید غذا پشتیبانی کند، زیرا روشهای جاری کشاورزی به آلوده کردن اکوسیستمهای فعلی و کاهش ذخایر آبی در سراسر جهان کمک میکند.
برای این کار دی اکسید کربن هوا جذب شده و با استفاده از برق تولید شده از طریق صفحات خورشیدی در یک راکتور زیستی به غذای مناسب برای مصرف میکروبها مبدل میشود تا آنها نیز به نوبه خود پروتئینهای مفید برای انسانها و دام تولید کنند.
برآوردهای انجام شده حاکیست برای تولید هر کیلوگرم پروتئین به این شکل به تنها ۱۰ درصد یک زمین کشاورزی نیاز است که برای تولید همین مقدار سویا زیر کشت میرود. در این روش مصرف آب نیز به شدت کاهش مییابد و نیاز به کود نیز کاملاً برطرف میشود.
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