شورا، شهردار خرمشهر را برای ۴ سال انتخاب کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر امروز پنجشنبه در آئین تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر خرمشهر به موضوع انتخاب شهردار پرداخت و گفت: شورا شهرداری را انتخاب کند که بتواند برای چهار سال با شورا همکاری کند و در انتخاب شهردار نباید به تغییر شهردار فکر کرد چرا که در خرمشهر تغییر مکرر شهرداران نوعی آفت است.

وی همچنین با بیان اینکه شورای شهر پارلمان شهری است و نباید شأن خود را به شهرداری تقلیل دهد بر وظایف شوراها تأکید کرد افزود: طبق قانون برای شورا ۳۰ وظیفه تعیین شده است که تمرکز به یک وظیفه نباید باعث فراموشی و غفلت از دیگر وظایف شود و در خرمشهر مسائل عمرانی تنها یکی از وظایف شوراست و سایر مسائل همچون مسائل فرهنگی، اجتماعی نیز نیاز به توجه دارد.

فرماندار خرمشهر بر مستقل و آزاد بودن شورا تأکید کرد و گفت: خرمشهر باید دارای برنامه باشد و بر اساس برنامه و نه طبق سلیقه و نظر شخصی اداره شود.

وی همچنین از شورای جدید شهر خرمشهر و مینوشهر خواست تا کمیسیون‌های زیر نظر شوراها را فعال کنند.

حیدری در ادامه از هدر رفت منابعی مالی شهرستان خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: خرمشهر به لحاظ منابع درآمدی به شرط درست مصرف کردن نه تنها کمبودی ندارد بلکه می‌توان از منابع آن برای توسعه و آبادانی بهره برد و اسناد و مدارکی در دست است که نشان از هدرفت منابع در این شهرستان دارد.

وی ادامه داد: برای شهرداری‌ها سرفصل‌های درآمدی تعریف شده است که شهرداری مینوشهر به خاطر جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر یک سرفصل بیشتر از سوی وزارت کشور نسبت به شهرداری خرمشهر دارد که باید این موارد را در نظر داشت.

فرماندار خرمشهر در ادامه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا را یادآور شد و بیان کرد: در انتخابات شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری میزان مشارکت مردم خرمشهر ۵۱ درصد بود و نوع انتخاب نشان از دشمن‌شناسی و بصیرت آنها دارد.

وی به بازشماری هشت صندوق اخذ رأی بنا به تصمیم هیئت نظارت استان نیز اشاره کرد و گفت: شمارش کنندگان صندوق‌ها هیچکدام خرمشهری نبودند و بازشماری این صندوق‌ها نشان داد که مشکلی در روند انتخابات وجود نداشته و فرآیند انتخابات مثبت بوده است.