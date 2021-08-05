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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۰۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تیم فوتسال بانوان اسفراین امسال در لیگ برتر شرکت می‌کند

تیم فوتسال بانوان اسفراین امسال در لیگ برتر شرکت می‌کند

بجنورد- سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین گفت: مبلغ ورودی برای شرکت در لیگ برتر با تلاش های بسیار تهیه و به حساب فدراسیون واریز شد لذا تیم فوتسال کیمیا در لیگ برتر امسال شرکت می کند.

زهرا حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مالی تیم فوتسال بانوان کیمیا اسفراین، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان توانستیم مبلغ ورودی تیم برای شرکت در مسابقات لیگ برتر را به حساب فدراسیون واریز کنیم.

سرمربی تیم فوتسال بانوان کیمیا اسفراین ادامه داد: یکی از شرکت‌های خصوصی اسفراین مبلغ ۳۵ میلیون تومانی مد نظر را پرداخت کرد.

وی افزود: امیدواریم در ادامه راه مسئولان توجه ویژه‌تری را نسبت به این تیم داشته باشند تا این تیم بانوان بتواند برای استان افتخار آفرینی کند.

حاتمی در انتها گفت: تیم نیاز به تقویت دارد تا بتواند جایگاه بهتری نسبت به سال گذشته کسب کند.

گفتنی است تیم فوتسال کیمیا اسفراین پس از ۷ سال حضور در لیگ دسته یک، به لیگ برتر صعود کرد و توانست در این لیگ ابقاء شود.

کد مطلب 5274601

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