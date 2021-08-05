زهرا حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مالی تیم فوتسال بانوان کیمیا اسفراین، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان توانستیم مبلغ ورودی تیم برای شرکت در مسابقات لیگ برتر را به حساب فدراسیون واریز کنیم.

سرمربی تیم فوتسال بانوان کیمیا اسفراین ادامه داد: یکی از شرکت‌های خصوصی اسفراین مبلغ ۳۵ میلیون تومانی مد نظر را پرداخت کرد.

وی افزود: امیدواریم در ادامه راه مسئولان توجه ویژه‌تری را نسبت به این تیم داشته باشند تا این تیم بانوان بتواند برای استان افتخار آفرینی کند.

حاتمی در انتها گفت: تیم نیاز به تقویت دارد تا بتواند جایگاه بهتری نسبت به سال گذشته کسب کند.

گفتنی است تیم فوتسال کیمیا اسفراین پس از ۷ سال حضور در لیگ دسته یک، به لیگ برتر صعود کرد و توانست در این لیگ ابقاء شود.