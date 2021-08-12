عقد تفاهم نامه همکاری میان اتحادیه کشوری موسسات و سازمان اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت، تفاهم نامه سه جانبه میان معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت، با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور و همچنین ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه (بقاع متبرکه) در جهت توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی از طریق هم افزایی با مؤسسات قرآنی، منعقد شد.
در این تفاهم نامه همکاری طرفین در خصوص مشارکت مؤسسات قرآنی در اجرای فعالیتهای قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در بقاع متبرکه ارائه طرح و برنامههای کاربردی قرآنی شامل آموزشهای عمومی قرآن کریم (قرائت، حفظ، مفاهیم و سایر عناوین برنامههای قرآنی، همکاری در جلب کمکهای خیرین جهت تأمین هزینههای برگزاری فعالیت قرآنی و نیز همکاری در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ وقف به ویژه در زمینه فعالیتهای قرآنی، استفاده از نیات مرتبط با رعایت مصالح و شرعیات مربوطه در زمینه حمایت از اجرای فعالیتهای قرآنی توسط مؤسسات، کمک به استقرار مؤسسات قرآنی و زمینه سازی بهرهمندی مؤسسات از ظرفیت بقاع متبرکه دارای ظرفیت اجرای برنامههای قرآنی به توافق رسیدند.
گفتنی است، این تفاهمنامه از تاریخ ۱۰ مرداد ماه به مدت دو سال، مطابق با دستورالعملهای ابلاغی به اتحادیههای استانی و ادارات کل اوقاف استانها، اجرا میشود.
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