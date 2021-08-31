اطلاعیه استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد در سازمان تبلیغات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه سازمان تبلیغات اسلامی برای استخدام فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به شرح ذیل است:

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان معرفی‌شده برای مرحله بررسی مدارک در آزمون اختصاصی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد و بالاتر، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند برای ادامه فرآیند استخدامی خود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه نسبت به ارائه مدارک ذیل الذکر به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قبول‌شده اقدام کنند:

۱. چهار قطعه عکس ۴*۳ تمام‌رخ پشت‌نویسی شده که در سال جاری گرفته‌شده باشد

۲. اصل و تصویر از پشت و روی کارت ملی خود و افراد تحت تکفل

۳. اصل و تصویر از تمامی صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل

۴. اصل مدرک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه) در مقطع تحصیلی پذیرفته‌شده در آزمون ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن

۵. اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر آن (برای آقایان)

۶. اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی‌نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران اصل مدارک

۷. ارائه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن (با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی)

۸. ارائه مدرک برای استفاده از اولویت بومی شهرستانی. (مطابقت اطلاعات شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان موردتقاضا، ارائه استشهاد محلی و سایر اطلاعات مندرج در پیوست دفترچه آزمون)

۹. تصویر صفحه اول دفترچه بیمه و سوابق بیمه‌ای (در صورت وجود سابقه اشتغال)

۱۰. حکم استخدامی و یا قرارداد کار در دستگاه‌های دیگر (در صورت وجود)

تذکر مهم: عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر اعلام‌شده، به‌منزله انصراف از سایر مراحل استخدامی تلقی می‌گردد.