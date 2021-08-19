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۲۸ مرداد ۱۴۰۰، ۲۲:۲۸

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به سخنرانی امروز نصرالله؛

حرکت نفتکش ایرانی به سوی لبنان یک تغییر استراتژیک مهم است

حرکت نفتکش ایرانی به سوی لبنان یک تغییر استراتژیک مهم است

رسانه‌های رژیم صهیونیستی در گزارش‌های خود اذعان کردند که نکات تهدیدآمیز سید حسن نصرالله درباره لزوم حفاظت از کشتی ایرانی که به سوی لبنان در حرکت است، برای سران این رژیم نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت روز عاشورای حسینی، نسبت به تهدیدات وی در رابطه با کشتی حامل سوخت ایران واکنش نشان داد.

این شبکه تلویزیونی در گزارش خود اذعان کرد که تهدیدات «سیدحسن نصرالله» درباره کشتی ایرانی که به سوی لبنان در حرکت است بشدت برای سران رژیم صهیونیستی نگران کننده است».

دیگر رسانه‌های صهیونیستی هم امروز روانه شدن کشتی حامل سوخت ایران به سوی لبنان را یک تغییر استراتژیک مهم از سوی حزب الله در مواجهه با رژیم اشغالگر به شمار آوردند.

به گزارش مهر، ساعاتی پیش، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت عاشورای حسینی اظهار داشت: «اولین کشتی حامل سوخت که از ایران حرکت می‌کند، همه اقداماتش نهایی شده است و در ساعات آتی حرکت خواهد کرد. کشتی‌های دیگری هم به دنبال آن از ایران خواهند آمد. اولویت در کشتی که از ایران می‌آید مازوت است و این به سبب اهمیت حیاتی آن است.

وی خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «از لحظه‌ای که کشتی حرکت کند، ساعاتی بعد در لبنان لنگر خواهد انداخت. کسی که ما را وادار کرد این تصمیم را اتخاذ کنیم همان طرفی است که جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرد. احدی در به چالش طلبیدن ما دچار اشتباه نشود، زیرا این به عزت ملت ما مربوط می‌شود و ما مخالف خوار شدن ملّتمان هستیم».

سیدحسن نصرالله در ادامه اعلام کرد: «از امام خامنه‌ای و رئیس جمهوری ایران به خاطر حمایت دائمی از لبنان کمال تشکر و قدردانی را داریم. از ایران به خاطر ایستادگی در کنار ملت لبنان و مقاومت آن برای آزادسازی اراضی و مقابله با دشمن صهیونیست تشکر می‌کنیم. ایران با وجود تحریم هیچگاه از متحدانش دست نکشید و دوستانش را رها نکرد».

کد مطلب 5284794

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    نظرات

    • حسن IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
      19 19
      پاسخ
      الحق شاگرد امان حسین ( ع) هستی سیدجان خوب آمدی خوب گفتی فقط خداکند برد موشکهایتان وقدرت تخریب انها زیاد شده باشد اگر خطا کردند بزن عزت ملت لبنان زیاد می شود تنگه هرمز دست ماست کانال سوئز دست شما برای اقتصادهای کاغذی کافیه
      • داریوش IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
        6 4
        بنظرمن که اسراییلی ها مثل کوه بلند اما ازجنس پنبه هستن که پاتو بذاری روش موچاله میشن. همشون تبل توخالین. یه پیخ کنی فرار میکنن
    • مهدی IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      4 3
      پاسخ
      زنده باشید درپناه خدا
    • علی امینی IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      4 3
      پاسخ
      دست از پا خطا کردن بهترین فرصت نادبودشون کنیم 11 محرم 1443 هیهات من الذله
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      3 2
      پاسخ
      تا پای جان با تو هستیم، آقا و سید و سالار ما!
    • علی از نیاسر IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      3 2
      پاسخ
      خدا قوت دلاور ،خدا قوت سید بزرگ ،درود به غیرت و مردانگیت
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      4 1
      پاسخ
      بهتره سالم به مقصد برسه، در غیر اینصورت، یه جای خیلی مهمتون، دود میشه میره هوا. گفتیم که در جریان باشید. شرارت صهیونیستی بی جواب نخواهد ماند.
    • علی خوش روان IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      5 1
      پاسخ
      درود بر ایران مقتدر . خاورمیانه باید به ایران افتخار کند وتکیه نه به امریکایی که در دقیقه ۹۰ متحدان خود را رها میکند !!!!! اما رییس جمهور جدید ایران باید داخل را پاک ومنزه کند از اختلاس ! دزدی !! ویژه خواری که ابروی نظام را بردند ونظام را نزد مردم لی اعتماد گردند !!!!!! وضع معیشت مردم باید بهتر شود
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
      7 1
      پاسخ
      کاش یکی هم پیدا میشد به ملت ایران کمک کنه کرونا داره منقرضمون میکنه.
    • بـنـــده حقیـــر خدا IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      کاش بعضی می فهمیدند کع دنیا فقط کدخدا و فرانسه و انگلیس نیست دور بر ما کشورهایی هستند که اگر آنها را متحد مان کنیم خود کدخدا که هیچ خائنین داخلی هم جرات نمی کنند تیشه به ریشه ملت بزنند . درود بر جبهه مقاومت

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