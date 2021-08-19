حرکت نفتکش ایرانی به سوی لبنان یک تغییر استراتژیک مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت روز عاشورای حسینی، نسبت به تهدیدات وی در رابطه با کشتی حامل سوخت ایران واکنش نشان داد.

این شبکه تلویزیونی در گزارش خود اذعان کرد که تهدیدات «سیدحسن نصرالله» درباره کشتی ایرانی که به سوی لبنان در حرکت است بشدت برای سران رژیم صهیونیستی نگران کننده است».

دیگر رسانه‌های صهیونیستی هم امروز روانه شدن کشتی حامل سوخت ایران به سوی لبنان را یک تغییر استراتژیک مهم از سوی حزب الله در مواجهه با رژیم اشغالگر به شمار آوردند.

به گزارش مهر، ساعاتی پیش، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت عاشورای حسینی اظهار داشت: «اولین کشتی حامل سوخت که از ایران حرکت می‌کند، همه اقداماتش نهایی شده است و در ساعات آتی حرکت خواهد کرد. کشتی‌های دیگری هم به دنبال آن از ایران خواهند آمد. اولویت در کشتی که از ایران می‌آید مازوت است و این به سبب اهمیت حیاتی آن است.

وی خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «از لحظه‌ای که کشتی حرکت کند، ساعاتی بعد در لبنان لنگر خواهد انداخت. کسی که ما را وادار کرد این تصمیم را اتخاذ کنیم همان طرفی است که جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرد. احدی در به چالش طلبیدن ما دچار اشتباه نشود، زیرا این به عزت ملت ما مربوط می‌شود و ما مخالف خوار شدن ملّتمان هستیم».

سیدحسن نصرالله در ادامه اعلام کرد: «از امام خامنه‌ای و رئیس جمهوری ایران به خاطر حمایت دائمی از لبنان کمال تشکر و قدردانی را داریم. از ایران به خاطر ایستادگی در کنار ملت لبنان و مقاومت آن برای آزادسازی اراضی و مقابله با دشمن صهیونیست تشکر می‌کنیم. ایران با وجود تحریم هیچگاه از متحدانش دست نکشید و دوستانش را رها نکرد».