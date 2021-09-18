تحریم اقتصادی لبنان درهم شکست/ «نصرالله» رهبری شجاع و قدرتمند

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب با انتشار مطلبی در روزنامه رأی الیوم نوشت: ورود تانکرهای سوخت از سوی جمهوری اسلامی ایران به لبنان شکست بزرگی برای ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها در منطقه محسوب می‌شود. رسیدن محموله سوخت از جمهوری اسلامی ایران به خاک لبنان در واقع به معنای شکسته شدن محاصره جبهه مقاومت در این کشور بود.

عطوان در ادامه مطلب خود در این زمینه آورده است: اکنون ما شاهد آن هستیم که اعتبار ایالات متحده آمریکا در لبنان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. «دورتی شیا» سفیر ایالات متحده در بیروت که گمان می‌کرد حاکم کنونی لبنان است و هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام بدهد، پس از آنکه نسبت به ورود محموله سوخت جمهوری اسلامی ایران به خاک لبنان مطمئن شد، پرچم تسلیم را بالا برد.

این تحلیلگر مشهور جهان عرب همچنین افزوده است: سید حسن نصرالله نقش یک رهبر عاقل، قدرتمند و شجاع را ایفا کرد و توانست محاصره اقتصادی لبنان را در هم بشکند. او برای چندمین بار ثابت کرد که به هر آنچه که بگوید، عمل می‌کند. سید حسن نصرالله نشان داد که در برابر درد و رنج لبنانی‌ها نمی‌تواند بی تفاوت باشد.

اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدات ایران و حزب الله درباره پیامدهای تعرض به نفتکش ایرانی را توخالی می‌دانستند، امروز محموله‌های سوخت وارد لبنان نشده بودند همچنین در مطلب خود آورده است: واقعیت این است که واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران یک شکست چندجانبه را به آمریکایی‌ها و متحدان آنها تحمیل کرد.

نباید فراموش کرد که محموله سوخت ایران از طریق بنادر سوریه وارد خاک لبنان شد. این بدان معنا است که سوریه تحریم‌های سزار را زیر پا گذاشت و در نقطه مقابل، آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.

این تحلیلگر عرب زبان در ادامه مطلب خود افزوده است: رسیدن محموله سوخت جمهوری اسلامی ایران به لبنان سرآغاز حرکت دیگر محموله‌های سوخت به خاک این کشور است. حتی نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان نیز چندی پیش اعلام کرد که از حرکت نفتکش‌های ایرانی به سمت لبنان استقبال می‌کند.

عطوان در ادامه گفته است: این قدرت نظامی مقاومت بود که از محموله سوخت ارسالی به خاک لبنان محافظت کرد تا مورد تعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگیرد. حزب الله با نقشی که در واردات سوخت از ایران ایفا کرد، توانست پاداش مقاومت مردم لبنان را به آنها بدهد.

وی افزود: واقعیت این است که دشمن صهیونیستی و نیز مقامات ایالات متحده آمریکا جز زبان زور، زبان دیگری را نمی‌فهمند. درست به همین دلیل است که محور مقاومت مسیر کنونی را در پیش گرفته است. جای هیچ‌گونه شکی باقی نیست که اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدات ایران و حزب الله در خصوص پیامدهای تعرض به نفتکش ایرانی را توخالی می‌دانستند، امروز شاهد ورود محموله سوخت به لبنان نبودیم.