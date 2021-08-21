«آب» اولویت استان سمنان/ مطالبات نمایندگان مردم از وزرای پیشنهادی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دولت سیزدهم نخستین گام عملی خود را در راستای رفع مشکلات به خصوص در زمینه اقتصادی با معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی برداشت. کابینه‌ای که انتظارات از آن به دلیل عملکرد ضعیف دولت‌های قبل در یک دهه اخیر، بسیار بالا است و در این بین نمایندگان نیز به دنبال برگزاری جلسات و بیان کمبودها در استان سمنان خطاب به وزرا هستند.

آب، پروژه‌های نیمه تمام، سرمایه گذاری، مسائل مرتبط با تولید، کشاورزی، مزیت‌های قابل تولید، شهرسازی، مسکن، اشتغال و… در زمره مهمترین مطالبات مردم و نمایندگان آنها در سطح استان سمنان از وزرای پیشنهادی است وزرایی که در بدو امر به خیل عظیم مطالبات مردمی به ویژه در زمینه اقتصادی روبرو هستند.

تقریباً تمام چهار نماینده استان سمنان در هفته گذشته با اهم وزرای پیشنهادی دولت شامل علوم، جهاد کشاورزی، دفاع، امور خارجه و راه و شهرسازی و… جلساتی برگزار و مسائل مرتبط با استان سمنان را بیان کرده‌اند مطالبی که در زمره دغدغه‌های مردم نیز محسوب می‌شود.

آب اولویت مطالبات استان سمنان

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی درباره یکی از مهمترین وزرای پیشنهادی دولت برای استان سمنان یعنی محرابیان وزیر پیشنهادی نیروی کابینه سیزدهم پس از نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با وی، به مهر گفت: در این نشست احتراز از منازعات قومی و محلی حول مسئله تأمین آب، فراهم بودن پیش‌زمینه‌های قانونی اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر، موضوع احداث سد فینسک و اعتبارات مطلوبی که برای آن کسب شده و پیگیری دیپلماسی آب و انرژی در ابعاد بین‌المللی مطرح و مباحث به خوبی دنبال شد.

عباس گلرو با بیان اینکه ضرورت اقدام جهادی در راستای مهار آب‌، مدیریت مصرف آن و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین به منظور بهینه‌سازی مصرف آب در ابعاد داخلی از دیگر موضوعاتی است که وزیر جدید نیرو باید به آن تاکید و توجه داشته باشد، افزود: تلاش برای مدیریت منابع آب مشترک با کشورهای همسایه و ملتزم کردن این کشورها به اجرای تعهدات مشترک از دیگر موارد مطروحه در نشست با وزیر پیشنهادی نیروی کابینه سیزدهم بود.

ارتقای دانشگاه‌ها مطالبه از وزیر پیشنهادی علوم

عباس گلرو، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس همچنین درباره مهمترین مطالبات از وزیر پیشنهادی علوم نیز، گفت: ضرورت جامع‌نگری در آمایش مؤسسات آموزش عالی و ساماندهی این مؤسسات و حل مشکلات ایجادشده برای دانشگاه فرزانگان از جمله مواردی است که باید درباره آن اقدامات درخور توجهی صورت گرفت.

گلرو توجه بیش از پیش به دانشگاه سمنان به منظور ارتقا هرچه بیشتر جایگاه دانشگاه فرزانگان را خواستار شد و بیان داشت: اصلاح تصمیمات نادرست اتخاذشده درباره ادغام دانشگاه فرزانگان در دانشگاه سمنان از جمله مواردی است که از زلفی گل وزیر پیشنهادی علوم درخواست داریم.

فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دیگر وزیری بود که نظر نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه درباره وی قابل توجه است. گلرو درباره این وزیر نیز معتقد است: انقلاب و تحول در صنعت خودروسازی کشور به منظور حفظ جان هموطنان، تحول در حوزه صنعت در حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه با الزام به تأمین آب و همراهی وزارت‌خانه های صمت و نیرو در قالب مسئولیت خود را در قبال تأمین آب مورد نیاز صنعت استان از نیازها و مطالبات از وزیر پیشنهادی و صمت است که بومی استان سمنان نیز محسوب می‌شود و با مشکلات آشنایی دارد.

وی با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت صنعت در استان و تعطیلی شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی گفت: حتی صنایع بزرگ ارزآور در استان سمنان نیز با مشکلات فراوانی دست به گریبان‌اند که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

نظر گلرو درباره وزرای جهاد و راه و شهرسازی

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه درباره رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز گفت: ظرفیت‌های مهم اقتصادی برای ایران در کشورهای عراق، لبنان و سوریه، بر اهمیت امکان‌سنجی احداث جاده مقاومت مابین کشورهای ایران، عراق و سوریه به منظور تسهیل ترانزیت کالا یکی از مسائلی است که در دیدار با رستم قاسمی نیز به آن اشاره کردم همچنین شمار بالای پروژه نیمه‌تمام در حوزه راه و شهرسازی در کشور و حوزه انتخابیه شهرستان‌های سمنان، مهدی شهر و سرخه از جمله دیگر مواردی است که رسیدگی به آن نیازمند عزم جدی قاسمی است.

گلرو با بیان اینکه عدم تکمیل پروژه بزرگراه سمنان-فیروزکوه با وجود گذشت سال‌ها از آغاز پروژه و عدم تحقق وعده‌ها در این ارتباط، تلاش برای حفظ جان مردم در این محور به واسطه تکمیل این پروژه از جمله دیگر مطالبات جدی حوزه انتخابیه از وزیر پیشنهادی مذکور است، گفت: ابر پروژه ملی حرم تا حرم نیز از جمله مواردی است که باید در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد.

وی اتخاذ تصمیمات استراتژیک به منظور تأمین نهاده‌های دام و طیورِ موردنیاز دامداران، مرغداران و عشایر و نیز خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به منظور احتراز از واردات بی‌رویه را مطالبه جدی از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دانست و گفت: ساداتی‌نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی همچنین سنددار شدن اراضی کشاورزی را در برنامه دارد که می‌تواند موضوع مهمی باشد.

وزیر امور خارجه

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس درباره وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز گفت: ضرورت برنامه‌ریزی جدی وزارت ورزش و جوانانِ دولت سیزدهم برای جبران کاستی‌های ورزش سمنان، بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های ورزشی استان از جمله ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و بسترسازی برای استفاده هرچه بیشتر جوانانِ ورزشکار از این ورزشگاه و نیز اصلاح و مرمت و توجه بیشتر به ورزشگاه تختی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ورزشگاه‌های حوزه انتخابیه از این وزیر محسوب می‌شود

گلرو درباره امیر عبدالهیان وزیر پیشنهادی خارجه نیز، گفت: همانطور که رئیسی در اظهارات خود بیان کرده به نظر می‌رسد دولت او شرایط مردم را به سیاست خارجی گره نمی‌زند ما در حوزه رفع تحریم تلاش می‌کنیم و دیپلماسی را در این راه مند نظر قرار می‌دهد آیا مذاکره در وزارت خارجه باقی بماند یا به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود در واقع تصمیم دولت است و باید دید چه تصمیم می‌گیرند امیر عبداللهیان جایگاه شایسته‌ای در وزارت امور خارجه داشتند او همچنین معاون وزیر بوده و تجربه خوبی نیز دارد و سال‌ها در پست‌های مختلف کار کرده و با چیدمانی که در داخل وزارت امور خارجه دارد امیدواریم کارها را جلو ببرد.

وضعیت بهداشت و درمان گرمسار و اردان فشل است

اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز دیدارها و اظهار نظرهایی درباره برخی وزرای پیشنهادی داشته است از جمله بهرام عین اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حتی در نشست کمیسیون اجتماعی خطاب به وی بیان کرد: شرایط بهداشت و درمان کشور بسیار فشل است و تعارفی نداریم اگر توان ندارید قول ندهید و اگر می‌آیید انصافاً نگویید یک ماه دیگر مشکلات حل می‌شود.

مطهری همچنین در گفتگو با مهر درباره اولویت‌های بهداشتی و درمانی از وزیر پیشنهادی بهداشت، گفت: بنده بسیار منتقد شرایط دولت دوازدهم بودم اما به هر روی اقدامات مثبتی هم در دوران مدیریت نمکی وجود دارد که از او تقدیر می‌کنیم اما شرایط کشور امروز در زمینه کرونا و… مناسب نیست امروز دارو در داروخانه‌ها کم شده و مدیرانی در سطح استان‌ها گذاشته‌اند که بی لیاقت و ناکارآمد هستند درباره منافع مردم هیچ تعارفی نداریم و باید گفت که وضعیت در حوزه انتخابیه ما واقعاً فشل است و از وزیر پیشنهادی می‌خواهیم که مردانه پای کار بایستند و پاسخ اعتماد را بدهند.

حضور صنایع دفاع در گرمسار

امیر سرتیپ محمدرضا قرابی آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت جهت تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیگر وزیری است که مطهری درباره وی و مطالبات از این وزارتخانه معتقد است: ظرفیت بالای شهرستان‌های گرمسار و آرادان برای انتقال مراکز نظامی برای کنترل جمعیت و تمرکززدایی از پایتخت یکی از مهمترین موضوعاتی است که از وزیر مذکور درخواست داریم.

وی با بیان اینکه حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان آماده همکاری بیشتر با این وزارتخانه در زمینه گسترش کارخانجات وابسته به وزارت دفاع مانند صبا باتری است، تاکید کرد: لزوم تخصیص امکانات کافی به نیروی انتظامی خصوصاً نیروهای مرزبانی از جمله دیگر موضوعاتی است که وزیر پیشنهادی دفاع می‌بایست به آن توجه داشته باشد.

ارتقای تصفیه خانه گرمسار، اجرای پروژه ۲۲ کیلومتر لوله گذاری تا بند انحرافی سیمین دشت برای ارتقای آب ورودی به تصفیه خانه گرمسار، کاهش آب استحصالی از سه چاه اختصاصی آلوئک، فاضلاب مسکن مهر و… از جمله مسائل و دغدغه‌هایی است که نماینده گرمسار و آرادان در حوزه وزارت نیرو بیان کرد.

توجه به نهاده‌های دامی

نماینده دامغان در مجلس که عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی نیز است، درباره مهمترین مسائل و چالش‌های حوزه وزارتخانه جهاد، معتقد است: نهاده‌های دامی یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید در سطح کشور محسوب می‌شود.

علی اکبر علیزاده برمی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی آینده و دولت جدید باید از هم اکنون تدابیری را برای چند ماه آینده بازار گوشت مرغ اتخاذ کنند چرا که مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد، بیان داشت: دولت آینده و مشخصاً وزیر جهاد می‌بایست یک ساز و کار نظارت جدی بر میزان تولید و تأمین جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار داشته باشد که از وزیر پیشنهادی می‌خواهیم در این راستا اقدامات عاجلی را صورت دهد.

وی با بیان اینکه دولت برای ساماندهی شرایط تولیدات حوزه جهاد کشاورزی برنامه داشته باشد، افزود: با کمبود گوشت مرغ در سطح بازار مواجه هستیم که باید به صورت موقت از طریق واردات این کسری جبران شود. دولت سیزدهم علوفه مورد نیاز دام دامداران با توجه به خشکسالی‌ها و از بین رفتن مراتع و موضوع کشتار دام‌های مولد را نیز مد نظر قرار دهد.

توجه به حوزه راه و شهرسازی به خصوص کریدور شمال به جنوب، مسکن مهر، جاده دامغان به جندق، ایمنی راه‌ها، مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه درمان و بهداشت، بیمارستان دوم دامغان، توجه به وضعیت کرونایی ها، نگاه به حوزه سرمایه گذاری و… در زمره دیگر مسائلی است که از سوی علیزاده برمی به مثابه مطالبات جدی حوزه انتخابیه دامغان مطرح می‌شود.

مطالبات فراوان هستند

مطالبات استان سمنان در حوزه‌های مختلف استان سمنان به خصوص در زمینه وزرای اقتصادی فراوان هستند و بیان آنها نیز مجالی طولانی‌تر می‌طلبد از سوی دیگر برخی نمایندگان در استان سمنان کمترین ارتباط و تعامل را با خبرنگاران داشته و در یکسال و چند ماه گذشته از زمان انتخابات تا کنون حتی یک نشست هم با اصحاب رسانه نداشته‌اند در نتیجه در این گزارش سعی شد تنها به مهمترین مطالبات از وزرای پیشنهادی پرداخته شود. از سوی دیگر باید دقت داشت که اخذ مصاحبه در این روزهای رأی اعتماد و تعطیلات ایام عزاداری ماه محرم طبیعتاً کمی دشوار است.

به نظر می‌رسد از سخنان نمایندگان استان سمنان بر می‌آید که جمع قابل توجهی از نمایندگان طی نشست‌های مختلفی که با نمایندگان استان داشته‌اند، رأی اعتماد این چهار نماینده را دریافت کنند و با مشکلات کمتری برای رأی اعتماد روبرو شوند اما بازهم باید تا نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی صبر کرد و دید که چه رأیی از نمایندگان استان می‌گیرند.

از سوی دیگر باید گفت کابینه سیزدهم دو نماینده از استان سمنان دارد فاطمی امین وزیر احتمالی صمت و امیر عبدالهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه اهل شاهرود و دامغان بوده و نمایندگی این استان را در کابینه سیزدهم برعهده دارند آن هم دو وزیری که وجودشان بسیار با اهمیت است یکی از آنها در حوزه تسهیل در امر سرمایه گذاری و دیگری در زمینه مراودات تجاری بین المللی به خصوص صادرات کالا و تسهیل شرایط منطقه‌ای نقش مهمی ایفا خواهد کرد و باید دید که چه رأیی از مجلس خواهند گرفت.

در این بین گلرو نماینده سمنان، سرخه و مهدی شهر بیشترین نشست‌ها را با وزرای پیشنهادی به صورت کمیسیون و خصوصی داشته و به نظر می‌رسد در زمینه پیگیری مسائل حوزه انتخابیه بیشترین فعالیت را داشته است باید دید چه میزان از این مطالبات توسط وزرای کابینه سیزدهم پیگیری می‌شود. مطالباتی که در زمینه آب، راه، پروژه‌های نیمه تمام، بهداشت و درمان، انتقال آب، حمل و نقل، ایمنی جاده‌ها و صنایع و معادن، کشاورزی، سرمایه گذاری و ده‌ها مورد دیگر در این روزهای اخیر مطرح می‌شوند.