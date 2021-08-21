چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنگره ملی خلق چین روز گذشته قانونی را تصویب کرد که برای محافظت از داده‌های آنلاین کاربران طراحی شده بود. طبق گزارش شینهوا این قانون از یکم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی اجرایی می‌شود.

قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. این در حالی است که مردم از مدیریت نادرست و سوء استفاده از اطلاعات گله دارند که به نقض حریم خصوصی شان منجر شده است.

در قانون مذکور اشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن باید دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور ایجاد شود. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین را بررسی کند.

دومین پیش‌نویس قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در اواخر آوریل ۲۰۲۱ میلادی به طور عمومی منتشر شد.

این قانون همراه قانون امنیت داده دو بخش مهم از تلاش دولت چین برای نظارت بر اینترنت در آینده هستند.

قانون امنیت داده نیز قرار است از یکم سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی اجرا شود. این قانون چهارچوبی برای شرکت‌ها تعیین می‌کند تا داده‌ها را بر اساس ارزش اقتصادی و ارتباط آن با امنیت ملی کشور طبقه بندی کنند.