پایگاه های واکسیناسیون در شهرکهای صنعتی ایجاد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امروز مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از راه اندازی پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و تاکید کرد با ابلاغ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در روز ملی حمایت از صنایع کوچک مبنی بر صیانت از سلامت قشر کارگر و شاغلان کارخانجات و واحدهای تولیدی، پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راه اندازی شد.

بر اساس این گزارش مسلم ولی پور مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد با رد هرگونه ایجاد پایگاه‌های واکسیناسیون در این شهرک گفت: هیچ پایگاهی در این شهرک ایجاد نشده و کارکنان در این شهرک هم مانند مردم عادی بر اساس تاریخ تولد اعلامی از سوی وزارت بهداشت در بیرون از شهرک صنعتی برای واکسیناسیون اقدام می‌کنند.

شاملو عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی نصیر آباد گفت: علیرغم درخواست ما برای ایجاد پایگاه در این شهرک اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

یکی از مدیران واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد هم گفت: علیرغم درخواستهای مدیران واحدهای تولیدی هیچ اقدامی در شهرک عباس آباد انجام نشده است.

رئوفی از مدیران واحد تولیدی در یکی از شهرک‌های صنعتی گفت: در این شرایط مبتلا شدن مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و همچنین کارگرانی که هنوز نوبت واکسیناسیون آنها فرا نرسیده؛ روند تولید مختل می‌شود و تاکنون هم هیچ اقدامی برای واکسیناسیون در این حوزه صورت نگرفته در حالیکه پیشنهادهای زیادی در این باره ارائه کرده ایم.

هاشمی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خبرهای غیرموثق از این دست را قبلاً هم منتشر کرده است، گفت: تاکنون هیچ پایگاهی در شهرک‌های صنعتی عباس اباد، شمس آباد، نصیرآباد، سپهر نظرآباد البرز، خوارزمی و فیروزکوه دایر نشده و هیچ اقدامی برای واکسیناسیون نیروی کار صورت نگرفته است.

وی افزود: ما در شهرک صنعتی عباس آباد مجتمع درمانگاهی داریم از این رو درخواست کردیم برای ما اولویت قائل نشوید فقط واکسیناسیون نیروی کار بر اساس اولویتهای سنی اعلامی را در این درمانگاه انجام دهید تا نیروی کار برای انجام فرآیند واکسیناسیون، یک روز کاری خود را در این شرایط اقتصادی از دست ندهد اما اقدامی صورت نگرفت.



به نظر می‌رسد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیش از انتشار چنین خبرهایی ابتدا باید اقدامات اولیه در این زمینه را در شهرک‌های صنعتی آغاز نماید و برنامه‌های روی کاغذ مانده را به عنوان اقدامات انجام شده اطلاع رسانی نکند.