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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۰:۵۰

در راهپیمایی سالروز آتش‌زدن مسجد الاقصی؛

نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان گاز اشک‌آور شلیک کردند

نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان گاز اشک‌آور شلیک کردند

گزارش ارسالی از سوی خبرنگار المیادین از زخمی شدن چند نفر در پی شلیک گاز اشک‌آور به سوی فلسطینیان توسط نظامیان صهیونیست در راهپیمایی سالروز آتش‌زدن مسجد الاقصی حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد: ارتش متجاوزان (صهیونیست) به سوی تظاهرات کنندگانی که به آرامی در حال راهپیمایی اعتراض آمیز بودند، گلوله های گاز اشک آور شلیک کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، بر اثر شلیک (گاز اشک آور) به شرکت کنندگان در این تظاهرات که به مناسبت گرامی داشت سالروز آتش زدن مسجد الاقصی برگزار شد، تعدادی از مردم نیز زخمی شدند.

این در حالیست که حدود نیم قرن پیش، یک یهودی تندرو و جنایتکار به نام «مایکل دینس روهن» بخش شرقی مسجد الاقصی را به آتش کشید و طی آن قسمت های مختلفی از جمله منبر تاریخی معروف به منبر صلاح الدین در آتش سوخت.

همچنین بخش هایی از نمای داخلی گنبد منقش و دیوارهای جنوبی خسارت دیده و ۴۸ پنجره شیشه ای و گچی نابود شد و نماها و قرآن های زیادی هم در آتش سوخت.

فلسطینیان توانستند به یاری مسجد الاقصی شتافته و جلوی گسترش دامنه آتش سوزی و سوختن دیگر بخش های مسجد را بگیرند.

کد مطلب 5285942

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