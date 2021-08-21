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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱:۱۴

پیرامون اوضاع افغانستان؛

ستاد بحران در دولت فدرال آلمان نشست مجددی برگزاری می‌کند

ستاد بحران در دولت فدرال آلمان نشست مجددی برگزاری می‌کند

وزارت خارجه آلمان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به اوضاع افغانستان و روند دشوار تخلیه اتباع خود از این کشور قرار است ستاد بحران در دولت فدرال نشست مجددی را برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آلمان امروز شنبه با صدور بیانیه ای در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرد که ستاد بحران در دولت فدرال این کشور بار دیگر برای بررسی وضعیت افغانستان تشکیل نشست می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، شرایط جاری در افغانستان خطرناک و بی‌ثبات است و تخلیه اتباع آلمانی و افغان از کابل در «شرایطی بسیار دشوار» انجام می‌شود.

ستاد بحران در دولت فدرال آلمان نشست مجددی برگزاری می‌کند

گفتنی است که با خروج اشرف غنی از افغانستان، ۱۵ آگوست (یکشنبه هفته گذشته)، نیروهای طالبان وارد شهر کابل پایتخت افغانستان شده و قدرت را در این کشور به دست گرفتند.

پس از این رویداد، تعداد زیادی از مردم این کشور در تلاش برای خروج از افغانستان به فرودگاه بین المللی حامد کرزی هجوم آوردند. آخرین خبرها نیز در این باره حکایت از کشته شدن ۱۲ نفر در این فرودگاه دارد.

کد مطلب 5285952

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