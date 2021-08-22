ثبت ملی ۱۲ مسجد دیگر استان مرکزی به عنوان کانون گردشگری مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرزبان ظهر یکشنبه به مناسبت روز جهانی مساجد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۴ مسجد این استان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و کانون گردشگری مذهبی استان مرکزی هستند.
وی افزود: پیش از این ۲۶ مسجد تاریخی در استان به ثبت ملی رسیده بود که امسال تعداد مساجد ثبت ملی شده استان به ۳۴ مورد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: این مساجد در شهرستانهای آشتیان، اراک، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه و محلات استقرار دارند.
مرزبان با اشاره به مرمت مساجد تاریخی استان در طول چند سال اخیر گفت: این مساجد از آثار شاخص معماری منظر فرهنگی استان محسوب میشوند و در راستای حفاظت بهتر این آثار در فهرست آثار ملی با تأیید شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت شدند.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: مساجد تاریخی مرمت شده در سال گذشته شامل: آواربرداری، سبک سازی، بامسازی و اجرای عایق در مسجد و مدرسه سپهداری مجموعه بازار اراک، مرمت بدنهها و جدارههای صحن مرکزی مسجد اعظم زرندیه، مرمت بدنهها و پاکسازی و بندکشی مسجد انقلاب ساوه، مرمت بام و اجرای کاهگل تعویض آجرهای فرسوده، بند کشی، پاکسازی و تثبیت کتیبههای گچی مسجد جامع ساوه، سه مرحله مرمت منبر چوبی مسجد نقوسان تفرش، مرمت بدنههای داخلی و پاکسازی و تعویض آجرهای فرسوده، بندکشی و کف سازی با آجر فرش مسجد تاریخی مس سر دلیجان بوده است.
وی قدیمیترین مسجد استان مربوط به دوران آلبویه با عنوان مسجد جامع در ساوه عنوان کرد و اظهار کرد: مسجد تاریخی مسجد جامع ساوه از مهمترین مساجد تاریخی استان است و شبستانهای گلی و مناره ۱۴ متری مسجد جامع ساوه یکی از جالبترین هنرهای معماری در دوره اسلامی است که در بستر تاریخ خود، شاهد رخدادها و دگرگونیهای متنوعی بوده است و هر سال شمار زیادی گردشگر دارد و باید به گونهای برنامهریزی شود تا در کنار سایر داشتههای تاریخی و طبیعی گردشگری شهرستان شمار بازدیدکنندگان حرفهای از آن بیشتر شود.
مرزبان افزود: مسجد «سرخ» در شهرستان ساوه نیز از آثار مهم دوره صفویان، مسجد «نوازن» در فراهان، مسجد «امام حسن (ع) نراق و مسجد جامع «بیجگان» در جاسب دلیجان نیز از آثار ثبت ملی مهم استان از مساجد دوره صفویه است که در کنار شمار قابل ملاحظهای از مساجد فاخر و برجسته دوران قاجاریه و پهلوی به عنوان سرمایههای مذهبی استان باید توجه ویژهای به آنها شود و کارویژهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری آنها در سایه برنامههای جذاب بیش از پیش رونق گیرد.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: «مسجد «مسسر» در دلیجان و «ششناو» در تفرش با قدمت دوره سلجوقیان نیز از جاذبههای مهم مذهبی استان مرکزی است که به ثبت ملی رسیده و نیاز است که راهبردهای مؤثر در معرفی و تقویت جایگاه این اماکن نیایشی دینی به عنوان سرمایههای فرهنگی استان تقویت شود.
وی گفت: بیشترین مساجد ثبت ملی شده استان در شهرستان تفرش با که ۸ مسجد تاریخی مستقر است و پس از آن شهرستانهای اراک با ۷ اثر، ساوه ۴ اثر، آشتیان و محلات با ۲ اثر و خمین، خنداب و دلیجان با یک اثر قرار دارند.
مرزبان افزود: «مسجد جامع ساوه در زمره مساجد اولیه طبقهبندی شده که الگوی معماری آن شبستانی بوده و در دورانهای بعد به صورت ۲ ایوانه تغییر ماهیت ساخت داده و تزئینات و اجزای آن در شیوهها و تغییر ادوار مختلف آن را به نگین گردشگری مذهبی استان تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: اغلب مساجد استان شیوه معماری محلی منطبق بر سازگاری جغرافیایی و باورها و فرهنگ حاکم در ادوار مختلف دارند و برای مثال مسجد مسسر و ششناو در دلیجان و تفرش معماری تک ایوانه دارند و شیوههای اجرای گنبد در روی فضای چهار گوش با گوشهسازیهای مختلف و اتصال به مناره تاریخی، تزئینات و کتیبهها راوی آشکاری از هنر دوران سلجوقی را نمایش میدهند که تا به امروز گفتههای زیادی در معماری و هنرهای آن را پاس داشتهاند.
مرزبان ادامه داد: حضور آثار تاریخی و طبیعی در نزدیکی مساجد تاریخی استان فرصتی است تا گردشگری مذهبی در سایه برنامه آگاهانه رشد کند برای مثال چنار کهنسال و آب روانی که در کنار مسجد شش ناو تفرش است جذابیت این نیایشگاه زیبا را بیشتر کرده و از این موضوعات برای رونق بیشتر گردشگری مذهبی نباید غافل شد.
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