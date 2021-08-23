علی نیکنام انزابی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین فرآیندها برای خرید آلبوم از ناشران موسیقی ایران که فراخوان آن چندی پیش منتشر شده بود، توضیح داد: خرید آلبوم از ناشران موسیقی جزوی از برنامه‌ها و وظایف انجمن موسیقی ایران است که فرآیند حمایتی و تامین بودجه آن توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد. این فرآیند خوشبختانه از مدتی پیش اتفاق افتاد و ما توانستیم بودجه‌ای را در این زمینه فراهم کرده و آلبوم‌های منتشر شده توسط شرکت‌های مختلف تولید آثار موسیقایی را خریداری کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به فراخوان منتشره شده، امروز (دوشنبه اول شهریور) آخرین مهلتی است که ناشران می‌توانند نسبت به اعلام و معرفی پنج اثر از آثاری که تاکنون منتشر کرده‌اند اقدامات لازم را انجام دهند. در همین راستا تاکنون نزدیک به ۲۴ شرکت برای فروش آلبوم‌هایشان اعلام آمادگی و آثارشان به انجمن موسیقی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که طبق تازه‌ترین آماری که تا به امروز احصا شده نزدیک به ۲۴۴ آلبوم به انجمن معرفی شده‌اند که ما می‌توانیم ۱۵۰ اثر را برای خرید مورد بررسی قرار دهیم.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران بیان کرد: بر اساس «طرح حمایت سالانه آثار موسیقایی ناشران ایران» تمامی ناشران حوزه موسیقی در این مدت می‌توانستند با ارسال فهرست پیشنهادی خود به انجمن موسیقی در این طرح شرکت کنند. این در حالی بود که فهرست پیشنهادی آلبوم‌های ناشران و تعداد هر اثر با توجه به آثار منتشر شده پنج سال گذشته هر ناشر و یا ۱۰ عنوان پیشنهادی به انتخاب ناشر بود. ذکر این توضیح نیز لازم است که تمامی آثار منتشر شده در حوزه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی، کلاسیک غربی، نواحی و تلفیقی می‌توانستند برای حمایت در فهرست پیشنهادی ناشران قرار گیرد.

نیکنام انزابی در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: بر اساس فراخوان منتشر شده، قیمت خریداری شده هر اثر توسط انجمن موسیقی بر مبنای عرف پخش آثار موسیقایی، با ۳۰ درصد تخفیف از قیمت فروش قطعی هر اثر در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی خواهد بود. میزان حمایت و انتخاب آلبوم هم بر عهده شورای خرید آثار بوده که این حمایت با توجه به نیاز، پخش محصولات و شیوه توزیع بررسی خواهد شد. این در حالی است که طی روزهای آینده و بعد از پایان مهلت فراخوان آمار دقیق‌تری از میزان آثار ارسال شده، آثاری خریداری شده به همراه اسامی آثار اطلاع رسانی خواهد شد.