زلزله عشق آباد خسارت نداشته است

ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه در روستاهای جنوب غرب عشق آباد شهرستان طبس اظهار کرد: این زلزله در ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح به بزرگی ۴.۱ ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه برای بررسی خسارت‌های احتمالی دو تیم ارزیاب اعزام شده‌اند، یادآور شد: بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده و گزارش‌های دهیاران خسارتی در این زلزله به این روستاها وارد نشده است.

میرجلیلی یادآور شد: کانون زلزله روستاهای کلشانه، پیرحاجات، هودر و علی آباد در مرز بین بخش مرکزی طبس و بخش دستگردان طبس بود.