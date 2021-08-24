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۲ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۲۱

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی:

زلزله عشق آباد خسارت نداشته است

زلزله عشق آباد خسارت نداشته است

بیرجند-مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی گفت: خوشبختانه طبق گزارش‌ها زلزله روستاهای جنوب غرب عشق آباد طبس خسارت نداشته است.

ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه در روستاهای جنوب غرب عشق آباد شهرستان طبس اظهار کرد: این زلزله در ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح به بزرگی ۴.۱ ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه برای بررسی خسارت‌های احتمالی دو تیم ارزیاب اعزام شده‌اند، یادآور شد: بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده و گزارش‌های دهیاران خسارتی در این زلزله به این روستاها وارد نشده است.

میرجلیلی یادآور شد: کانون زلزله روستاهای کلشانه، پیرحاجات، هودر و علی آباد در مرز بین بخش مرکزی طبس و بخش دستگردان طبس بود.

کد مطلب 5287815

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