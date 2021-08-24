به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، سومین رویداد «پترنیتکچر؛ کاربرد پترن در محیط‌های انسان ساخت» ۵ شهریور ماه با حمایت و مشارکت فرهنگسرای نیاوران در گالری شماره ۱ و ۲ این مجموعه گشایش می‌یابد.

در این رویداد ۳۵ هنرمند، معمار و طراح در گرایش‌های گوناگون به ارائه آثاری در قالب حجم، اینستالیشن و تابلو پرداخته‌اند و در تلاش هستند تا به کاوش گستره‌های پنهان و قابلیت‌های مفهوم پترن بپردازند.

محمود زنده‌رودی، اکبر میخک، سعید شهلاپور، محمد بزرگی، کامران افشار نادری، امیرحسین طاهری، رضا صیادیان، گروه معماری اشعری و همکاران، علی رضوی، محمدرضا یزدی، حمید فاتح، عارف منتظری، ایمان صفایی، مصی دیواندری، سیاوش حاتم، مجید کاشانی، علی نقوی نمینی، رضا حیرانی، محمدعلی اسمعیلی، علی ابهری، استودیو علم و صنعت، سیما شاهمرادی، عادل علاسوند، شقایق مهاجری، غزل رفالیان، علی بهمنی، محمد حسن فروزانفر، حسن عزیزی، مینا فرخی، میترا سلطانی، سارا راه انجام، سعیده کلانتری، مهرداد عزیزخانی، نریمان نجاتی، فرحناز جلیلوند، نیلوفر علایی، نوید محقق، مینا یاسمی، محمدعلی هنردوست، آنا حاجی شاه محمدی، عاطفه عبادی، امیر شامانی، حامد بهمنش، مریم حاج‌سیدجوادی، دانیال عربعلی، یاسمن امیرذهنی، شیرین شویدی، مریم انارکی، فاطمه ایمانی زاده و امیررضا پاساییان، هنرمندان حاضر در نمایشگاه هستند.

دوره‌های اول و دوم این نمایشگاه نیز در فرهنگسرای نیاوران برگزار شده است.

سومین رویداد پترنیتکچر از ۵ تا ۱۲ شهریورماه در گالری شماره ۱ و۲ فرهنگسرای نیاوران برپاست. علاقه مندان می‌توانند جهت بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران‬ اعلام کرده است که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا جهت بازدید الزامی است به همین دلیل بازدید فقط با رزرو وقت قبلی از طریق سایت ‏patternitecture.com/visit‬ امکان پذیر خواهد بود.