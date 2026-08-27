به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان ظهر پنجشنبه در مراسم کشوری روز بسیج اصناف و گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج مهدی عراقی که در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور برای عبور از شرایط موجود نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نقش‌آفرینی جدی بازار و اصناف است.



وی افزود: بسیج اصناف برای مسائل اقتصادی کشور راهکارهایی را با استفاده از دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی تدوین کرده و در این زمینه طرح‌هایی را در اختیار دولت قرار داده است.



رئیس هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: طرح اقتصادی گندم با مشورت کارشناسان تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده و علاوه بر آن، ۲۶ محور پیشنهادی درباره مسائل اقتصادی نیز در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا در تعامل با دولت برای حل مشکلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.



بادامچیان با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور گفت: مجموعه بسیج و اصناف برای کمک به ساماندهی اقتصاد برنامه دارد و انتظار می‌رود دولت نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر بخش مردمی اقتصاد را فراهم کند.



وی خاطرنشان کرد: در گفت‌وگو با معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر اهمیت سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی تأکید شده است و با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد، اصلاح سیاست‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی در روند اقتصادی کشور داشته باشد.



اقتصاد باید مردم‌محور باشد



رئیس هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف کشور با تأکید بر ضرورت ساماندهی اقتصاد مردمی اظهار کرد: حتی در شرایطی که سهم دولت در اقتصاد بالاست، نباید اقتصاد دولتی به معنای اداره کامل اقتصاد مردم توسط دولت تلقی شود.



بادامچیان افزود: بخش مردمی اقتصاد باید سازمان‌دهی و تقویت شود و بازار اسلامی می‌تواند در این مسیر به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور و بازوی مؤثر انقلاب اسلامی و دولت ایفای نقش کند.



وی ادامه داد: اگر ظرفیت بخش مردمی اقتصاد به شکل منسجم فعال شود و بسیج اصناف نیز با جدیت در این عرصه حضور داشته باشد، امکان حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی افزایش خواهد یافت.



بادامچیان با اشاره به عملکرد بازار در ماه‌های اخیر گفت: در شش ماه گذشته و با وجود شرایط دشوار، بازار کشور از کالا خالی نشد و تداوم جریان تأمین کالا با تلاش فعالان اقتصادی و مجموعه بازار امکان‌پذیر شد.



وی خاطرنشان کرد: تجربه بازار در شرایط دشوار نشان داده است که فعالان اقتصادی می‌توانند در حفظ جریان تأمین کالا و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.



بازار باید برای شرایط جدید آماده باشد



رئیس هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: تغییرات رخ‌داده در جهان تنها به حوزه سیاست محدود نمانده و آثار آن در مناسبات اقتصادی نیز قابل مشاهده است.



بادامچیان افزود: تحولات اقتصادی جهان در حال تغییر بسیاری از معادلات گذشته است و بازار اسلامی باید این شرایط جدید را به‌درستی بشناسد و متناسب با آن برای ایفای مسئولیت‌های خود آمادگی داشته باشد.



وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: همان‌گونه که بازار در هشت سال دفاع مقدس در کنار کشور و نظام نقش‌آفرینی کرد، در دوران آرامش، بحران و شرایط دشوار نیز باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.



بادامچیان ادامه داد: اتاق‌های اصناف، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های اسلامی اصناف و سایر تشکل‌های مرتبط باید با همکاری و هم‌افزایی، ظرفیت‌های موجود را برای تقویت اقتصاد مردمی به کار گیرند.



وی با بیان اینکه هر جنگی در نهایت پایان می‌یابد، گفت: ایران اکنون با اقتدار وارد مرحله جدیدی از نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی شده و در این شرایط، بخش مردمی اقتصاد نیز باید حضوری جدی، گسترده و اثرگذار داشته باشد.



قدرت دفاعی ایران معادلات را تغییر داده است



رئیس هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف کشور در ادامه به تحولات منطقه‌ای و آثار آن بر معادلات بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داده است که قدرت نظامی آمریکا مانند گذشته توان اثرگذاری بر مناسبات جهانی را ندارد.



بادامچیان با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز افزود: شرایط پیرامون این تنگه نشان‌دهنده تغییر بخشی از معادلات منطقه‌ای است و ایران برای تردد خود از این مسیر نیازی به اجازه آمریکا ندارد.



بادامچیان با اشاره به مواضع مطرح‌شده از سوی آمریکا درباره تنگه هرمز گفت: درخواست کمک از دیگر کشورها برای بازگشایی این مسیر، در شرایطی مطرح شده که پیش از این از سوی آمریکا درباره بی‌نیازی از تنگه هرمز سخن گفته شده بود و این تناقض نشان‌دهنده تغییر شرایط است.



وی خاطرنشان کرد: آنچه در تحولات اخیر اهمیت دارد، تغییر محاسبات کشورها در برابر قدرت دفاعی ایران و شکل‌گیری شرایط جدید در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است.



شهید عراقی الگویی برای بازار اسلامی بود



بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج مهدی عراقی اظهار کرد: شهید عراقی جایگاه ویژه‌ای در نهضت اسلامی داشت و برای امام خمینی(ره) همچون فرزند بود و از افتخارات بازار اسلامی و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود.



وی افزود: شهید عراقی الگویی از یک فعال اسلامی، جهادگر و فداکار در عرصه انقلاب و بازار بود و فعالان این حوزه باید تلاش کنند ویژگی‌هایی همچون اخلاص، جهادگری و فداکاری او را در مسیر خدمت به انقلاب دنبال کنند.



رئیس هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: منظور از اینکه هر یک از فعالان باید برای امام و رهبر خود یک عراقی باشند، برخورداری از همان روحیه اخلاص، مسئولیت‌پذیری، جهاد و فداکاری است.



بادامچیان همچنین با اشاره به مسئولیت‌های جدید در مجموعه بسیج اصناف از تلاش‌های مسئولان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: انتظار می‌رود دوره جدید مسئولیت در بسیج اصناف ادامه‌دهنده اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در گذشته باشد.



وی تأکید کرد: مجموعه بازار و اصناف با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده مردمی می‌تواند در شرایط جدید اقتصادی کشور نقش مؤثرتری ایفا کند و به تقویت اقتصاد مردمی و ثبات اقتصادی کمک کند.