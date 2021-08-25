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۳ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۰۲

استاندار گلستان:

آمادگی بازگشایی مدارس را داریم

آمادگی بازگشایی مدارس را داریم

گرگان- استاندار گلستان گفت: گلستان آمادگی کامل برای هر یک از سه شیوه انتخابی در سال تحصیلی جدید در قالب آموزش غیرحضوری یا همان مجازی، نیمه حضوری و یا حضوری را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: تصمیم گیری در خصوص شیوه بازگشایی مدارس بر عهده ستاد ملی کرونا است و ما از تابع اعلام نظر در سطح ملی هستیم که البته هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است.

استاندار گلستان افزود: استان آمادگی کامل برای هر یک از سه شیوه انتخابی در سال تحصیلی جدید در قالب آموزش غیرحضوری یا همان مجازی، نیمه حضوری و یا حضوری را دارد.

وی بیان کرد: مشتاق برگزاری حضوری مدارس هستیم اما به دلیل شرایط کرونایی باید سلامت معلمان و دانش آموزان در اولویت باشد.

حق شناس اضافه کرد: در صورت برگزاری حضوری مدارس رانندگان سرویس مدارس مکلف به اجرای واکسیناسیون هستند.

استاندار گلستان گفت: تا کنون ۸۳ درصد مجموعه آموزش و پرورش استان واکسینه شده اند و تلاش می کنیم واکسیناسیون تمام این مجموعه تا ابتدای مهر به پایان برسد.

وی توضیح داد: تغییر کاربری ملک دبیرستان طالقانی گرگان این گونه خواهد بود که مکان مورد نظر به عنوان ملک آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و شهرداری یا با تغییر کاربری آن موافقت کند و یا با آموزش و پرورش به توافق برسد.

کد مطلب 5288692

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    نظرات

    • راحیل IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
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      واقعا بز گشایی مدارس تو این اوضاع عالیه فاجعه کمه بیشترش کنید
    • مهین IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
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      شما را بخدا مدارس را باز کنید تا مادرا نصف روز نفس راحت بکشن خسته شدیم سه تا بچه پدرم در آمده نترسید کرونا نمیگیرن بگیرن هم نمیمیرن ، بمیرن هم خواست خدا بوده به معلما هم حقوق مفت ندین بزارید برن ببینن ما مادرا چی میکشیم

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