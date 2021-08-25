آمادگی بازگشایی مدارس را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: تصمیم گیری در خصوص شیوه بازگشایی مدارس بر عهده ستاد ملی کرونا است و ما از تابع اعلام نظر در سطح ملی هستیم که البته هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است.

استاندار گلستان افزود: استان آمادگی کامل برای هر یک از سه شیوه انتخابی در سال تحصیلی جدید در قالب آموزش غیرحضوری یا همان مجازی، نیمه حضوری و یا حضوری را دارد.

وی بیان کرد: مشتاق برگزاری حضوری مدارس هستیم اما به دلیل شرایط کرونایی باید سلامت معلمان و دانش آموزان در اولویت باشد.

حق شناس اضافه کرد: در صورت برگزاری حضوری مدارس رانندگان سرویس مدارس مکلف به اجرای واکسیناسیون هستند.

استاندار گلستان گفت: تا کنون ۸۳ درصد مجموعه آموزش و پرورش استان واکسینه شده اند و تلاش می کنیم واکسیناسیون تمام این مجموعه تا ابتدای مهر به پایان برسد.

وی توضیح داد: تغییر کاربری ملک دبیرستان طالقانی گرگان این گونه خواهد بود که مکان مورد نظر به عنوان ملک آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و شهرداری یا با تغییر کاربری آن موافقت کند و یا با آموزش و پرورش به توافق برسد.