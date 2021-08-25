احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب مورد تخریب برخی همکاران قرار دارد و موضوعاتی در مورد سابقه وی مطرح شد که درست و دقیق نبود.

نماینده مردم نیشابور، خطیب را فردی متواضع و با اخلاق خواند و گفت: وزیر پیشنهادی اطلاعات نتوانست در مورد اتهاماتی که خطاب به وی مطرح شد پاسخ دهد زیرا باید اطلاعات طبقه بندی شده را مطرح می‌کرد و سکوت کرد.

وی تصریح کرد: خطیب به عنوان چهره ای خدوم و زحمتکش در برقراری امنیت و در عین حال چهره‌ای منطقی، اثرگذار به دور از کندروی‌ها و تندروی‌ها در جامعه اطلاعاتی شناخته شده است و باید رأی قاطعی از مجلس کسب کند تا وزیر اطلاعات بتواند با اقتدار در صحنه داخلی و خارجی مطرح شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: وزیر پیشنهادی اطلاعات به خاطر تواضع، اخلاق‌مداری و رعایت ملاحظات مربوط به امنیت نظام امکان دفاع از خودش در مورد اتهامات وارده را در صحن علنی پیدا نکرد. اما در جلسات کمیسیون ها به صورت مفصل از خودش دفاع کرده است.

وی از نمایندگان خواست با رأی اعتماد قاطع از وزیر پیشنهادی اطلاعات حمایتی معنادار داشته باشند.