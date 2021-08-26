به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عدالتخواه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان همدان با توجه به شیوع کرونا در کشور، گفت: امروز بیشتر از همیشه رعایت دقیق و جدی دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بهداشتی و نیز برنامه ریزی دقیق برای انجام واکسیناسیون ضرورت دارد.

وی اظهار کرد: در قرون مختلف، جوامع بشری مبتلا به بیمارهای متعددی شده که به دنبالش مرگ و میرهای فراوانی رقم خورده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه انجام واکسیناسیون و رعایت موازین بهداشتی از جمله ضرورت‌های عقلی است که باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد، افزود: باید نکته‌ای اساسی را در نظر داشت، اینکه این موارد، ابزارهایی هستند که در طول لطف و عنایت الهی قرار دارند.

عدالتخواه تصریح کرد: در شرایطی که بشریت برای نابودی کرونا مستأصل شده و حتی با انجام واکسیناسیون همچنان مرگ و میرها ادامه دارد؛ آنچه اصل، ملاک و چاره ساز حقیقی می‌تواند باشد، بی‌تردید تنها عنایت خداوند متعال است که نجات قطعی جهان را به ارمغان خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه بشر اگر گاهی به دانش و توانایی ناچیز خود مغرور شده بود، امروز در برابر ویروسی ناپیدا درمانده شده، عنوان کرد: این مساله تذکری برای انسان است تا ضمن توجه به ابزار ظاهری مادی، خالصانه و متواضعانه با پناه بردن به خالق هستی، نجات خود را از ذات پروردگار بخشنده مسالت کند.

عدالتخواه ادامه داد: نجات بشریت از بلای شیوع بیماری کرونا علاوه بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و انجام واکسیناسیون، منوط به لطف و عنایت الهی است.