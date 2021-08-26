حضور دو داور ایرانی در رقابتهای جهانی کشتی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لیست ۵۵ نفره ای که اتحادیه جهانی کشتی بر روی سایت خود منتشر کرده است، نام محمد مصلایی پور و مهدی بشیرزاده داوران درجه S۱ بین المللی کشورمان برای قضاوت در رقابت‌های جهانی نروژ که روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو برگزار می‌شود، قرار دارد.

همچنین اتحادیه جهانی لیست ۸ نفره ای از داوران ذخیره این مسابقات را نیز اعلام کرده است که نام نیما صادقی داور درجه S۱ بین المللی کشورمان نیز درج شده است و در صورت انصراف داوران از لیست ۵۵ نفره، اتحادیه جهانی نسبت به دعوت از داوران ذخیره برای قضاوت در رقابت‌های جهانی اقدام خواهد کرد.