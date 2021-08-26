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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۶:۵۵

از سوی اتحادیه جهانی؛

حضور دو داور ایرانی در رقابتهای جهانی کشتی قطعی شد

حضور دو داور ایرانی در رقابتهای جهانی کشتی قطعی شد

از سوی اتحادیه جهانی کشتی محمد مصلایی پور و مهدی بشیرزاده داوران درجه S۱ کشورمان برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در نروژ دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لیست ۵۵ نفره ای که اتحادیه جهانی کشتی بر روی سایت خود منتشر کرده است، نام محمد مصلایی پور و مهدی بشیرزاده داوران درجه S۱ بین المللی کشورمان برای قضاوت در رقابت‌های جهانی نروژ که روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو برگزار می‌شود، قرار دارد.

همچنین اتحادیه جهانی لیست ۸ نفره ای از داوران ذخیره این مسابقات را نیز اعلام کرده است که نام نیما صادقی داور درجه S۱ بین المللی کشورمان نیز درج شده است و در صورت انصراف داوران از لیست ۵۵ نفره، اتحادیه جهانی نسبت به دعوت از داوران ذخیره برای قضاوت در رقابت‌های جهانی اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 5289974

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