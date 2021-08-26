تأخیر در تکمیل راه آهن اردبیل پذیرفتنی نیست

صدیف بدری در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سفری که فردا معاون وزیر و رئیس زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی به استان اردبیل خواهد داشت با همراهی استاندار اردبیل و سایر مسئولان از قطعات مختلف راه آهن اردبیل – میانه بازدید خواهیم کرد تا نواقصات به سرعت برطرف و پروژه برای افتتاح در ماه‌های آینده آماده شود.

وی تصریح کرد: اهالی استان اردبیل به هیچ وجه تأخیر و تعلل در تکمیل و راه‌اندازی راه آهن را از مسئولان نمی‌پذیرند و اگر قصوری در این زمینه انجام شود، اقدامات و فعالیت‌ها بخشودنی نخواهد بود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر جدید راه و شهرسازی قول مساعد داده تا در کنار تزریق منابع مورد نیاز این پروژه از محل فاینانس به ویژه بانک‌های عامل که یکی از آنها اخیراً ۱۵۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن اردبیل – میانه اختصاص می‌دهد، انتظار داریم تا هر چه سریع‌تر با پرداخت مطالبات پیمانکاران این پروژه به سرانجام مناسب برسد.

بدری افزود: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع در یک سال گذشته به راه آهن انجام شده و در بازدید فردا نواقصات کار و تأمین منابع باقیمانده در دستور کار پیگیری‌ها و تأیید مصوبات نهایی خواهد بود تا قبل از شروع فصل کاری اتمام راه آهن اردبیل – میانه را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در سفر مدیرعامل بانک صادرات به استان نیز که با همراهی معاون وزیر راه انجام خواهد شد، انعقاد تفاهمنامه برای تأمین اعتبار مورد نیاز به محور اردبیل – سرچم انجام خواهد شد تا این مسیر ارتباطی اصلی استان به مرکز کشور نیز سرعت بیشتری گرفته و عملیات تکمیلی را در فازهای مختلف شاهد خواهیم بود.