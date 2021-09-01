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۱۰ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۲۷

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مصائب پروژه‌ای که صدای مسئولان را هم درآورد/خاک‌بازی یک زمین چمن!

مصائب پروژه‌ای که صدای مسئولان را هم درآورد/خاک‌بازی یک زمین چمن!

بروجن- رعایت نشدن استانداردها در احداث زمین چمن «فرادنبه» در چهارمحال و بختیاری موجب شد بعد از گذشت تنها دو سال مشکلات فراوانی برای استفاده از این زمین چمن ایجاد شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، احداث زمین چمن فوتبال شهر «فرادنبه» به مساحت ۱۴ هزار متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۸ به بهره برداری رسید.

اما عدم رعایت استانداردها در ساخت این پروژه موجب شد بعد از گذشت تنها دو سال مشکلات فراوانی در این زمین چمن به وجود بیاید.

مسئولان و مردم «فرادنبه» در این مدت پیگیری‌های فراوانی را برای حل این مشکلات انجام داده‌اند اما از سوی مسئولان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، عزمی برای حل این مسائل وجود ندارد و این مسئله موجب دلسردی ورزشکاران این شهر شده است.

فَرادُنبِه، یکی از شهرهای شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری است. این شهر در ۷ کیلومتری شمال غربی شهر بروجن قرار دارد.

کد مطلب 5291591

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