منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی راهنمای منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را به همراه مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به این رشته ها را منتشر کرده است.

منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ در اینجا قابل دسترسی است و داوطلبان می توانند آن را مطالعه کنند.

منابع به منظور راهنمایی و هدایت داوطلبان جهت آماده شدن برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراهم شده است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در توضیح منابع آزمون اعلام کرد: «با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد، رقابتی برای سنجش و انتخاب آماده ترین و شایسته ترین افراد از لحاظ علمی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی است و محدود کردن این رقابت به تعداد محدودی منبع مشخص فاقد توجیه علمی و منطقی است لذا معرفی منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این منابع نبوده و داوطلبان برای توفیق بیشتر در آزمون ورودی باید مطالعات گسترده و متنوع تری را در زمینه های مربوطه داشته و به سطح مناسبی از احاطه و تسلط دست یابند.»

در مورد تمامی منابع اعلام شده آخرین چاپ منبع یا ترجمه آن باید مورد استفاده قرار گیرد.

آزمون درس زبان به صورت عمومی، شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی Upper intermediate (متوسط به بالا) برگزار می شود.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به ۸۶ رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ را اعلام کرده است.

ردیف رشته امتحانی ردیف رشته امتحانی ردیف رشته امتحانی ردیف رشته امتحانی ردیف رشته امتحانی ۱ اپیدمیولوژی ۲ اتاق عمل ۳ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۴ ارگونومی ۵ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ۶ اقتصاد بهداشت ۷ اکولوژی انسانی ۸ انفورماتیک پزشکی ۹ آمار زیستی ۱۰ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۱۱ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۱۲ بینائی سنجی ۱۳ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ۱۴ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۱۵ تاریخ علوم پزشکی ۱۶ تکنولوژی گردش خون ۱۷ ژورنالیسم پزشکی ۱۸ سلامت سالمندی ۱۹ سلامت و ترافیک ۲۰ سلامت و رفاه اجتماعی ۲۱ شنوائی شناسی ۲۲ علوم تشریحی ۲۳ علوم و صنایع غذایی ۲۴ فناوری اطلاعات سلامت ۲۵ فناوری تصویر برداری پزشکی ۲۶ فیزیولوژی ۲۷ کاردرمانی ۲۸ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۲۹ گفتار درمانی ۳۰ مددکاری اجتماعی ۳۱ مدیریت توانبخشی ۳۲ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۳ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ۳۴ مهندسی بهداشت حرفه ای ۳۵ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۳۶ مهندسی پزشکی (زیست مواد) ۳۷ میکروب شناسی مواد غذایی ۳۸ نانوفناوری پزشکی ۳۹ آموزش هوشبری ۴۰ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۴۱ آموزش پزشکی ۴۲ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۴۳ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها ۴۴ بهداشت محیط - سم شناسی محیط ۴۵ مهندسی بهداشت محیط ۴۶ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات ۴۷ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند ۴۸ پرستاری اورژانس ۴۹ پرستاری توانبخشی ۵۰ پرستاری داخلی - جراحی ۵۱ پرستاری سالمندی ۵۲ پرستاری سلامت جامعه ۵۳ پرستاری کودکان ۵۴ پرستاری مراقبت های ویژه ۵۵ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ۵۶ پرستاری نظامی ۵۷ روان پرستاری ۵۸ مدیریت پرستاری ۵۹ بهداشت روان ۶۰ روانشناسی بالینی ۶۱ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۶۲ روانشناسی سلامت ۶۳ بیوشیمی بالینی ۶۴ زیست فناوری پزشکی ۶۵ ژنتیک انسانی ۶۶ ایمنی شناسی پزشکی ۶۷ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۶۸ انگل شناسی ۶۹ قارچ شناسی پزشکی ۷۰ میکروب شناسی پزشکی ۷۱ ویروس شناسی پزشکی ۷۲ تغذیه بالینی ۷۳ تغذیه ورزشی ۷۴ علوم بهداشتی در تغذیه ۷۵ علوم تغذیه ۷۶ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ۷۷ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ۷۸ فیزیک پزشکی ۷۹ فیزیوتراپی ۸۰ فیزیوتراپی ورزشی ۸۱ مامایی ۸۲ مشاوره در مامایی ۸۳ ترکیبات طبیعی و دریایی ۸۴ سم شناسی ۸۵ شیمی دارویی ۸۶ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

تغییرات مدارک مربوط به ۱۱ رشته است که داوطلبان در زمان ثبت نام باید به مدارک مورد پذیرش مراجعه کنند.