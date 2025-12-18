صحرانورد:تجویز رژیم غذایی درصلاحیت فارغ التحصیلان رشته علوم تغذیه است

محسن صحرانورد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه علمی و قانونی رشته علوم تغذیه، هرگونه ارائه برنامهٔ غذایی توسط افراد فاقد مدرک معتبر این رشته را فاقد وجاهت قانونی و علمی دانست و بر لزوم برخورد با این پدیده تأکید کرد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی استان بوشهر، با اشاره به گسترش فعالیت افراد غیرمتخصص در حوزه تجویز رژیم‌های غذایی، این اقدام را نه تنها خلاف قانون، بلکه تهدیدی برای سلامت جامعه عنوان کرد.

وی با یادآوری این که «علوم تغذیه» یک رشتهٔ دانشگاهی شناخته شده و دارای پروانه رسمی فعالیت از سازمان نظام پزشکی است، اظهار کرد: تنها افرادی مجاز به ارزیابی وضعیت تغذیه، تشخیص مشکلات مرتبط و تجویز برنامهٔ غذایی هستند که دارای مدرک معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشند و در سازمان نظام پزشکی ثبت نام کرده باشند.

صحرانورد افزود: برنامهٔ غذایی یک نسخهٔ شخصی شده است که تنظیم آن نیازمند دانش عمیق در برخی حوزه‌ها است لذا تجویز سرخود یا توسط افراد ناآگاه می‌تواند به سوءتغذیه، تشدید بیماری‌ها و عوارض جبران‌ناپذیر منجر شود.

نماینده گروه کارشناسان پروانه دار سازمان نظام پزشکی بوشهر در ادامه، فعالیت شبکه‌های مجازی و برخی مراکز غیرمجاز را بستری برای گسترش این اقدامات غیرحرفه‌ای دانست و به مردم هشدار داد: دریافت برنامهٔ غذایی از هر فردی که فاقد شماره نظام پزشکی معتبر در رشتهٔ علوم تغذیه باشد، خطرناک است و چون سلامت شما بی‌نظیر است؛ آن را به دست مطالعه‌های غیرعلمی و توصیه‌های عمومی در فضای مجازی نسپارید.

وی در پایان از عموم مردم خواست پیش از هر مراجعه در این زمینه، از صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند و در صورت مواجهه با افراد غیرمتخصص، مراتب را از طریق مراجع قانونی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان نظام پزشکی استان گزارش دهند.