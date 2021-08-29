به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با انتشار یک پست توئیتری به تصویر منتشر شده از رئیس جمهور آمریکا در حال چُرت زدن در هنگام دیدار با «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری نوشت: دیدار بایدن با بنت خسته کننده بود و رئیس جمهور آمریکا را به چُرت زدن واداشت. کسی که بنت در کنارش حضور دارد، همان بهتر است که بخوابد. او با صدای آژیرهای هشدارِ ناشی از شلیک موشک های مقاومت فلسطین یا لبنان بیدار خواهد شد.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ادامه پست توئیتری خود در این زمینه آورده است: این صحنه چُرت زدن نشان می‌دهد که سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی شکست خواهد خورد. تصویر چُرت زدن بایدن گویای همه چیز است.