  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۹ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۱۹

در بین الحرمین ؛

مرکز قرآن الکریم در سومین راهپیمایی سالانه قرآنی شرکت کرد

مرکز قرآن الکریم در سومین راهپیمایی سالانه قرآنی شرکت کرد

مرکز قرآن الکریم آستان قدس عباسی، در سومین راهپیمایی سالانه ی قرآنی حسینی که از سوی اتحادیه انجمن‌ها و جمعیت‌های قرآنی عراق با همکاری آستان‌های قدس حسینی و عباسی برگزار می‌شد، شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الکفیل»، این راهپیمایی که در آن بیش از ۱۳ استان عراق شرکت کرده بودند، با مداحی و زمزمه شرکت‌کنندگان در رثای سید و سالار شهیدان (علیه السلام)، از حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) آغاز و با عبور از بین‌الحرمین شریف، به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) منتهی شد.

برگزاری محفل ویژه قرآنی در صحن مطهر حسینی پایان بخش این برنامه نورانی بود. مرکز قرآن الکریم یکی از ارکان مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی به شمار می‌رود که با هدف گسترش علوم قرآنی و کمک به آماده‌سازی جامعه‌ی پویای قرآنی در تمام زمینه‌ها و علوم قرآن کریم فعالیت دارد.

کد مطلب 5291908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها