مرکز قرآن الکریم در سومین راهپیمایی سالانه قرآنی شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الکفیل»، این راهپیمایی که در آن بیش از ۱۳ استان عراق شرکت کرده بودند، با مداحی و زمزمه شرکتکنندگان در رثای سید و سالار شهیدان (علیه السلام)، از حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) آغاز و با عبور از بینالحرمین شریف، به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) منتهی شد.
برگزاری محفل ویژه قرآنی در صحن مطهر حسینی پایان بخش این برنامه نورانی بود. مرکز قرآن الکریم یکی از ارکان مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی به شمار میرود که با هدف گسترش علوم قرآنی و کمک به آمادهسازی جامعهی پویای قرآنی در تمام زمینهها و علوم قرآن کریم فعالیت دارد.
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