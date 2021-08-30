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۸ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۲۶

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

 اندیشه مرحوم رنجبر با تلاش جوانان انقلابی تداوم خواهد یافت

 اندیشه مرحوم رنجبر با تلاش جوانان انقلابی تداوم خواهد یافت

وزیر فرهنگ و ارشاد  اسلامی در پیامی، ارتحال علی اکبر رنجبر کرمانی از پژوهشگران تاریخ معاصر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی، ارتحال علی اکبر رنجبر کرمانی از پژوهشگران تاریخ معاصر را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پژوهشگر فاضل و فرهیخته، جناب آقای علی‌اکبر رنجبر کرمانی جامعه فرهنگ و قلم را داغدار کرد.

او که عمر پربرکت و پرثمر خود را صرف پژوهش، تالیف و ترجمه گذراند، خدمات ارزنده‌ای به فرهنگ و تاریخ ایران و آرمان فلسطین و قدس شریف از خود بر جای گذاشت. بی‌شک اندیشه او که مومنانه برای غبارزدایی از تاریخ سده اخیر کوشید، با تلاش جوانان انقلابی پرورش‌یافته در این مکتب، تداوم خواهد یافت.

فقدان ایشان را به خانواده محترم و عموم بازماندگان، خصوصا پدر مجاهد و مبارز ایشان، و همچنین اهالی فرهنگ و قلم تسلیت می‌گویم و برای ایشان مغفرت و رحمت واسعه الهی و هم‌جواری با مولایش حضرت اباعبدالله الحسین مسالت می‌دارم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
محمدمهدی اسماعیلی
۸ شهریور ۱۴۰۰

کد مطلب 5292883
مصطفی وثوق کیا

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